Ocaranza cargó contra Manzur y Jaldo por los puentes caídos

El secretario de Gobierno del municipio de San Miguel de Tucumán, Rodolfo Ocaranza, fue contundente a la hora de referirse a los dos puentes caídos por la tormenta en los Valles Calchaquíes durante el pasado jueves.

"Hay buenos gobiernos que dejan más obras que las que recibieron, como en el caso de la intendencia de Germán Alfaro. Hay malos gobiernos que no dejan nuevas obras, como el de Alperovich. Y fuera de escala hay otros gobiernos terroríficos, como el de Manzur y Jaldo, que dejan menos obras de las que recibieron y dejan aislados y sin piedad a comunas enteras", sostuvo el funcionario municipal al diario La Gaceta.

"Lo que está pasando en materia de obras públicas en Tucumán ya supera el límite de gravísimo. Ya no hay obras a prueba de agua en Tucumán. Por absoluta negligencia no hicieron obras en el dique Celestino Gelsi, de El Cadillal, y corremos el riesgo de que se rompa y tengamos una inundación catastrófica, que dañaría no sólo a esta provincia sino hasta los vecinos de Santiago... ", siguió.

Y agregó, "Ahora, ante las lluvias, se caen puentes peatonales, se cortan rutas porque nada contiene el cerro que lleva a la principal villa turística de la provincia, Tafí del Valle, y ahora resulta que nuestros comprovincianos de Quilmes, El Bañado y de Colalao tendrán que pedir asilo en Salta… ¡sólo por Salta podrán llegar a sus hogares! Tal vez tengan más suerte allí y consigan, además de mejores rutas, mejor salud y mejores oportunidades laborales. El fin de semana me contaba una vecina de la zona que está prohibido dar a luz en lo alto del valle… las madres de los cerros tienen que bajar y parir a sus hijos donde puedan porque no hay atención médica suficiente, van a Concepción o a San Miguel si la naturaleza lo hace posible".

"La Cepal, que es la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, publicó que en los últimos 17 años, desde 2005 para aquí, Santiago del Estero creció un 96% mientras que Tucumán solamente un 60%. Cómo es posible que en una provincia con memos universidades, menos industrias, menos población y menos riqueza agrícola, se crezca un 50% que en otra... La respuesta es que a la plata para el crecimiento económico de los tucumanos no lo volcaron en Tucumán sino que se la llevaron unos pocos. No la volcaron en infraestructura básica, en puentes, en rutas decentes, en agua potable, en electricidad, en fibra óptica, para que todos crezcamos con dignidad, sino que vieron por sus personales intereses", advirtió.

"En vez de millonarias campañas como las que preparan y Aportes Financieros No Reintegrables discrecionales para los municipios amigos, tengan el acto de piedad de hacer las mínimas obras de infraestructura que requiere la provincia, antes de que se les termine este mandato y el pueblo no se lo renueve nunca más", pidió.