Selena Gomez triunfa con sus fotos sin maquillaje

A sus 30 años, Selena Gomez se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas mujeres. La cantante y actriz ya no es la niña que conocimos en 2007 cuando se hizo famosa por protagonizar la serie Los magos de Waverly Place. Ha cambiado mucho en este tiempo, ahora sabe lo que quiere (y lo que no quiere) y se siente más segura de sí misma. Y eso se ha visto reflejado también en su manera de mostrarse al mundo.

Esta semana, la artista ha compartido estas imágenes en las que se muestra al natural, sin una gota de maquillaje. "Yo", es el título que ha elegido y que es, sin duda alguna, una completa declaración de intenciones.

Selena no quiere filtros ni retoques. Quiere que sus fans la vean tal y como es, aunque eso implique posar ante la cámara de su teléfono móvil para mostrar su piel desnuda, sus granitos, manchitas.

Sus fotos no han podido tener una mejor acogida y en pocas horas Selena ha superado los 6,4 millones de likes y tiene más de 63 millones de comentarios, convirtiéndose en uno de sus posts que más ha arrasado hasta el momento.

No es la primera vez que la protagonista de Día de lluvia en Nueva York publica fotos sin maquillaje. Sus fans agradecen mucho que comparta este tipo de imágenes, ya que con ellas demuestra que ella también es humana y su piel no todos los días es tan perfecta como cuando la vemos en alfombras rojas, sesiones de fotos.

Recientemente fue a ver un partido de baloncesto en el Madison Square Garden de Nueva York. La vimos en las gradas así de guapa y natural, sin maquillar y con la melena recogida en un moño informal.

Durante el rodaje de los nuevos capítulos de su serie, Solo asesinatos en el edificio, también se mostró sin trampa ni cartón. Selena estuvo en el set de grabación por las calles de la Gran Manzana con la cara lavada y chándal.

Su presencia en los Globo de Oro fue muy comentada. De nuevo, su figura generó opiniones para todos los gustos y la cantante reaccionó al respecto. "Ahora estoy un poco grande porque me he divertido mucho durante las vacaciones", dijo tirando de ironía. Meses atrás ya habló también al respecto, asegurando que "no me importa mi peso". "La gente siempre comenta... Que si estás más delgada, que si estás más gorda, esto no te queda bien... ¿Moraleja de la historia? ¡Adiós!".

Un 2023 a puertas abiertas y sin secretos

Selena inauguró el 2023 presumiendo de curvas en sus vacaciones en el paraíso. Hace años hubiera sido inimaginable que publicara en sus redes una foto así, pero la artista ya no tiene miedo a mostrar su cuerpo al natural. Su post recibió miles de likes y el aplauso de todos sus fans, que no pueden alegrarse más de verla tan feliz y contenta.

