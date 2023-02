"Estamos saliendo tarde y no podemos perder más tiempo"

El referente de Juntos por el Cambio, José Cano, lamentó que la oposición todavía no haya empezado a caminar por la provincia en vista a las elecciones del 14 de mayo.

Si bien en Juntos por el Cambio (JxC) reina el optimismo de que predominará la unidad para llegar con chances a los comicios provinciales del 14 de mayo, el exdiputado José Cano afirmó que "no podemos perder más tiempo en discusiones, porque tenemos dos muy bueno candidatos y estamos saliendo tarde a caminar por la provincia".

La referencia concreta del dirigente de la Unión Cívica Radical es por Roberto Sánchez y Germán Alfaro, las dos figuras políticas que en las últimas elecciones legislativas nacionales de 2021 fueron los más votados. Sin embargo, resta definir el lugar que cada uno ocuparía en una fórmula gubernamental y eso es lo que dilata la presentación en sociedad de la propuesta de Juntos por el Cambio. "Tuvimos un resultado electoral muy bueno, y lamentablemente no hemos logrado consolidar ese resultado electoral", dijo Cano, para agregar que "en este contexto nacional, con un desgobierno que nos dejó el año pasado con una inflación de más del 100%, no nos podemos seguir dando el lujo de no tener una fórmula caminando la provincia".

Cano sostuvo que está trabajando en la búsqueda de la unidad de la fuerza opositora, conversando con todos los dirigentes de los distintos partidos que conforman JxC con el convencimiento de que "no podemos perder más tiempo y rápidamente tenemos que tener una fórmula en la calle. Para empezar también a discutir otras cosas y poder presentar a los candidatos en toda la provincia que realmente representen el cambio".

Por último, Cano manifestó que ante un escenario nacional y provincial tan difícil "la buena noticia para democracia en la Argentina, es que hoy ante el oficialismo desquiciado hay una fuerza política con capacidad de alternancia que está junta y ese proceso también lo tenemos que consolidar en Tucumán, para que seamos gobierno".