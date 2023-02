El 1° de febrero de 2003, cuando faltaban 16 minutos para volver a la Tierra después de una misión científica de quince días, el transbordador espacial Columbia explotó en miles de pedazos. Los siete astronautas sabían que iban a morir, pero no tuvieron tiempo de ponerse los cascos ni los guantes.

La misión número 28 del transbordador espacial Columbia fue lanzada el 16 de enero desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral. Apenas se produjo el despegue, una parte de la nave se desprendió, ante los ojos asombrados de los científicos y los técnicos de la NASA y de buena parte del mundo, que seguían el lanzamiento por la televisión.

El transbordador llevaba siete tripulantes a bordo: cinco hombres y dos mujeres, una científica de la India y una cirujana militar de Estados Unidos, que se dividieron en dos grupos para trabajar durante las 24 horas.

El primer lanzamiento del "Columbia", el 12 de abril de 1981

Después de quince días de una misión con fines científicos, el equipo regresaba a la Tierra. Pero apenas la nave llegó a la atmósfera, empezaron a sonar alarmas en el Centro de Control de Houston, mientras algunos parámetros daban errores. No pudieron informar esos problemas al comandante de la nave, porque la comunicación se cortó.

Minutos después, la nave explotó en miles de pedazos de distintos tamaños -como una moneda algunos, como un auto pequeño otros-, que cayeron en distintos rincones de Texas y los estados aledaños de Arkansas y Missouri.

Las investigaciones demostraron que, como ya había ocurrido otras veces, se había despegado un bloque de goma espuma que protegía los propulsores para que no se congelaran. Lo que no se sabía, porque entonces no eran tan nítidas las imágenes, era qué daño había provocado.

Trágicamente, el bloque no solo golpeó el ala izquierda -como pensaron en el primer momento-, sino también en una junta que suponían indestructible, donde se abrió una brecha de 12 centímetros de largo y 10 centímetros de profundidad. Varios ingenieros venían exigiendo a la NASA que se estudiaran esos desprendimientos, pero no fueron escuchados.

La muerte de los astronautas del transbordador Columbia

El equipo de astronautas del transbordador espacial Columbia estaba formado por el comandante Rick Husband, el piloto Willie McCool, el comandante de carga Michael Anderson y los científicos David Brown, Laura Blair Salton Clark, Kalpana Chawla (de la India) e Ilan Ramon (de Israel).

La última foto enviada desde la cabina de la nave los recuerda felices, esperando reencontrarse con sus familiares que ya los esperaban en el Centro Kennedy de Cabo Cañaveral, en la Florida.

Cuando el Columbia ingresó en la atmósfera, a través de la grieta provocada en el lanzamiento, ingresaron gases calientes que provocaron la inestabilidad de la nave. La tripulación no tuvo tiempo para reaccionar. El comandante Husband intentó tomar el control de la nave, que efectivamente pasó de manual a automático, y restablecer los sistemas hidráulicos.

Cuando la nave empezó a caer a velocidad ultrasónica y girando sin control, se escuchó que el comandante decía “Roger… uh…” y se cortó la transmisión.

La despresurización del transbordador espacial Columbia cobró la vida de los tripulantes en solo 40 segundos. De todos modos, sus chances de sobrevivir eran nulas. En primer lugar, los cinturones de seguridad solamente protegían sus piernas, por lo cual los movimientos de sus troncos, cabezas y brazos les deben haber provocado fracturas múltiples y daño irreversible en la columna.

Además, los cascos no se ajustaban a la cabeza, como ocurre hoy en día, por lo cual también el movimiento repetido del cráneo contra el casco les pudo haber provocado la muerte. Y por supuesto, tampoco habrían sobrevivido al impacto del transbordador espacial Columbia contra la Tierra, que quedó destrozado en miles de pedazos.