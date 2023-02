En las últimas semanas, Karina La Princesita Tejeda generó preocupación entre sus seguidores luego de diversas publicaciones en sus redes sociales en las que dejó entrever que su salud mental no estaría pasando por su mejor momento. Este lunes 30, en las primeras horas de su cumpleaños número 37, dialogó al respecto con LAM (América).

“Estoy bien. No es algo que me debe pasar a mi sola, le debe pasar a la mayoría de las personas. Es una etapa copada que te pase eso, porque entendés que muchas cosas que pasan hoy tienen que ver con cosas del pasado y cuando transitás esto es porque estás sanando ciertas cosas”, comenzó diciendo sobre su actual proceso de sanación. “Me está tocando ahora de plantearme por qué me pasa que cada tanto que no me siento bien. Me estoy ocupando de estas cosas, a todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla”, puntualizó la cantante.

“Hay gente que lo siente y le da vergüenza, porque escucha que si te duele algo o si te entristece algo, te victimizas y sos susceptible. Y no tiene nada que ver con esto. Tampoco está bueno esto de medir a quien le pasa algo más grave o no, todo tiene que ver con la capacidad de resistir que vos tengas”, siguió la intérprete de Corazón mentiroso, a la vez en que afirmó que, en este tránsito, se está “empezando a conocer y a sentirme un poco mejor”. “Estoy haciendo terapia, psicología y psiquiatría”, dijo.

“Yo claramente empecé todo esto porque vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado. De repente sos muy profesional y estás mal, pero te subís al escenario, tenés muchos shows, actividades laborales, y vas ‘todo bien, todo bien’. Pero cuando te bajás, tenés los mismos problemas. Por esa razón me dejé de lado, no me ocupé en su momento y eso hizo que se vuelva cada vez más oscuro más negro. Ahora dije: ‘No quiero estar más así’”, dijo Karina

En un modo reflexivo, La Princesita animó a las personas que se sienten como ella a buscar una alternativa, a salir de ese malestar y a subrayar en que existan profesionales médicos capacitados a ayudar a quienes lo necesitan. “Hay mucha gente que le pasa y está bueno que no se sientan mal, con vergüenza. Yo tenía vergüenza de decir: ‘Estoy triste, estoy mal’. Que la gente entienda que si te pasa, no tenés que tener vergüenza, no estás loco por ir al psicólogo ni por estar medicado”, remarcó.

Karina y uno de sus más grandes hits: “Me iban a sacar dos dedos”

Este martes, invitada al programa Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi, Karina contó todo respecto de su último cumpleaños, el número 37, que “la lista de invitados la hice yo, pero tengo un tema que a partir de este año lo quiero cambiar, y es que no tengo muchos amigos o conocidos. Me gustaría invitar a más gente, pero no soy tan abierta a conocer gente. Por ejemplo, un día quiero salir no con los amigos, sino con conocidos, y no tengo, pero me gustaría”.

Además, consultada respecto del pasado sentimental aclaró que “cuando me separo, me encierro a llorar. Si fuese por mí no dejaría de seguir en las redes sociales, pero me ha tocado gente medio boluda que me dejó de seguir y bueno, andá... pero me parece una boludez. Además prefiero que no me dejen por mensaje de texto, que es lo que me pasa últimamente. Que se planten y que te hablen y te digan. Es como todo virtual, dejame de joder”.

Sobre esas relaciones pasadas, recordó que en esta última fiesta de cumpleaños “estaba el chico con el que me di mi primer beso, tengo amistad con los chicos de la primaria y algunos de la secundaria y estaban ahí. Y él estaba ahí, teníamos 11 años. Además lo invité al Polaco, pero estaba en Córdoba. Con él no tenemos rencores de ex, nuestras peleas son como de hermanos. Costó, pero supimos dejar atrás cosas muy grossas, no pavadas, pero cada uno en la vida hace lo que puede con las herramientas que tiene en ese momento. Y nosotros venimos de vidas re turbias y cosas que nos costó aprender a manejarnos sanamente y de formas no tóxicas”.

“¿Te pasó de escribir algo y que después ese tema o esa frase de la canción sea un hit?”, preguntó Juli Puente, lo que dio paso a uno de los momentos de mayor silencio en el estudio, cuando la intérprete recordó un hecho del que nunca había hablado en público y por primera vez relataba con lujo de detalles.

“Yo iba a la Iglesia cristiana y le comento al pastor que iba a sacar un tema que se llamaba Con la misma moneda y que había que hacer cuernitos con los dedos”, rememoró Karina. “Y él me decía que no lo saque. y yo en esa época estaba muy metida con la iglesia y todo lo que me sucedía era con la iglesia. Y me decía que no lo haga, y dejé de ir y lo grabé. Tras eso, por un tema que no voy a contar, me atropella un auto y quedé internada, y lo único que se me lastimó fueron los dos dedos con los que hacía la seña. Los dedos estaban estallados y me decían que tenían que sacármelos porque los nervios se habían cortado y para mí fue muy grosso”, recordó la cantante.

Entonces se le ocurrió volver sobre sus pasos y hablar sobre lo ocurrido: “Volví a la Iglesia y pedí perdón, y el día que fui a que me den la fecha de internación para que me saquen los dedos, me dan la lapicera para que firme y le explico al médico que me dio electricidad. Y me empezó a tocar y me dio electricidad. Y me avisaron que si el nervio estuviera cortado eso no pasaba. No sé cómo pasó, pero no me tuvieron que operar. ‘No sé qué hiciste, pero se unió', me dijo”.