Apronor calificó de "cháchara" los anuncios de Massa

Los anuncios del ministro Massa, no conformó a un sector del campo que calificó de cháchara la ayuda.

Los anuncios del ministro Massa, no conformó a un sector del campo que calificó de cháchara la ayuda.

"Desde APRONOR observamos con sorpresa y preocupación las expresiones de satisfacción de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) sobre las recientes medidas de “alivio” para nuestro sector castigado por la sequía", comienza el comunicado que bajo el título "Cháchara" emitió la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).

Estas expresiones surgieron luego del anuncio efectuado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, ante los integrantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agrocuperías, este martes por la tarde. Entre las medidas dispuestas para afrontar la dura sequía que afecta al campo, el funcionario resaltó la implementación de un fondo rotatorio de $5 mil millones; la suspensión del anticipo de impuesto a las Ganancias para productores con dificultades abarcados por la emergencia; y la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y el embargo de las cuentas corrientes de todos los productores que soliciten el procedimiento de emergencia.

Sin embargo, para Apronor "creemos que estamos siendo arreados por el sendero del populismo, con prácticas similares a las que los gobiernos aplican con los más vulnerables desde hace décadas en nuestro país, hundiéndolos en la miseria para luego salvarlos con 2 chapas, un colchón y bolsones de mercadería en vísperas de elecciones. Si continuamos por este camino, pronto nuestra dirigencia subirá a los productores a un colectivo para cortar la 9 de Julio pidiendo al Estado más asistencialismo".

Por tal motivo, expresaron que "exhortamos a nuestros representantes a NO permitir que nos pretendan entretener con cotillón populista, nuestro sector no necesita medidas de “alivio”, lo que necesitamos son 3 medidas puntuales: eliminación de retenciones, unificación del tipo de cambio y apertura total de los mercados. Lo demás es cháchara".

Más rechazos

A la salida del encuentro con el ministro de Economía desde la Mesa de Enlace ratificaron las críticas del sector pero también apreciaron algunas de las decisiones comunicadas por el Gobierno. Un día después de la reunión, desde las entidades regionales del agro y grupos de autoconvocados marcaron sus discrepancias con la Mesa de Enlace.

“Evidentemente, los anuncios realizados por el ministro Massa van a ser un alivio para una parte de los productores a los que la sequía castigó con mucha dureza, y es justo decir que retomaron algunas de las cosas que pedimos desde FAA y con la Comisión de Enlace”, había planteado el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.

El contrapunto con otros ámbitos de la representación gremial del agro es elocuente. “Nada es serio cuando la gestualidad de quienes dicen representarnos deja al descubierto la ineptitud para defender nuestro sector. El amiguismo y las vergonzosas actitudes serviles que se ven cada día, permiten la convalidación de decisiones y medidas inconsultas”, sostuvieron los dirigentes de sociedades rurales del norte bonaerense.

Se trata de un conglomerado de entidades agrícolas que habitualmente se mantienen distantes de las posturas públicas de la Mesa de Enlace. Ahora, consumados los anuncios, volvieron a la carga con el mensaje.

“No nos prestamos a que el cotillón estatal distraiga el saqueo a la producción que estamos presenciando. Retenciones cero es la condición fundamental y un (NdR: tipo de) cambio real que garantice la libertad de un mercado que debe funcionar como lo hacen los de todos los países civilizados”, resumieron.

Y sumaron: “Dejen de atormentarnos con medidas impositivas policíacas de los regímenes más nefastos y admirados por este rejunte que conforman quienes gobiernan”.

“Cada día se agiganta mucho más la preocupación. Las medidas no son ningún tipo de alivio para el sector, no compartimos este cotillón. No están considerando la peligrosidad de este momento que estamos atravesando”, expuso Raúl Víctores, presidente de la Sociedad Rural de San Pedro.

Uno de los dirigentes que forma parte del armado de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), que nuclea a productores de Córdoba, La Rioja, San Luis y Catamarca, expresó que "pedimos directamente la eliminación de las retenciones a cero en carne, leche y economías regionales, una eliminación total y apertura de exportaciones para que haya libre comercio”, planteó Pablo Martínez, titular de la Sociedad Rural de Jesús María.

Martínez expuso que “los intendentes y gobernadores deberían estar reclamándole el Gobierno nacional, porque toda la plata que se va de los productores no queda en los lugares de origen”.

“Por ejemplo con la derogación de la medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que incrementaba el costo financiero para los productores de soja, no es algo a favor del sector, sino volver a la normalidad. No puede ser algo que se tome para bien porque en realidad nunca tendría que haber salido”, remarcó.

“Y si alguien lee la Ley de Emergencia Agropecuaria, todo lo que dice allí es lo que han anunciado ayer. Esto es simplemente cumplir con la Ley, no inventaron nada”, sostuvo.