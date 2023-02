El Gobierno busca lanzar una canasta escolar a precios bajos

La vuelta al colegio en 2023 impactará inevitablemente en los bolsillos de muchos argentinos, es que los útiles escolares aumentaron más del 142% en relación con 2022 y, para adquirir todo de cero, podrán desembolsar hasta casi $ 60.000, según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market.

De cara al comienzo del ciclo lectivo 2023, desde el Gobierno comenzaron a trabajar en una canasta escolar con artículos de librería a bajos precios. Las negociaciones con cámaras empresarias y supermercados están avanzadas para anunciar la medida y que pueda lanzarse en los próximos días.

Daniel Iglesias López, presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), dijo a Télam que se está elaborando con la Secretaría de Comercio una canasta de alrededor de 80 productos escolares. Además resaltó que "una canasta básica para escolaridad inicial de escuela pública ronda los 3.000 ó 4.000 pesos".

En ese sentido, hizo hincapié en que los útiles escolares "son imprescindibles para fijar conocimiento, pero también el calzado, indumentaria, cuotas de colegios; en ese combo infernal, lo más barato de todo son los útiles escolares", aseguró Iglesias López.

Útiles: ¿Cuánto cuesta el equipamiento escolar en 2023?

La consultora Focus Market para Naranja X, hizo un relevamiento de precios de estos artículos y señaló que para acceder al pack de un guardapolvo, una mochila básica y el listado de los 21 útiles, se necesitan alrededor de 17.692 pesos, contra los 7.470 pesos que costaba el año pasado, lo que representa un incremento de 135%.

El artículo escolar que más aumentó fue el guardapolvo, con una suba interanual del 142%, según el informe.

"En el caso de los productos específicos para el rubro escolar, como guardapolvo y calzado, tuvieron incrementos interanuales de hasta el 142%. El Gobierno puede intentar acordar una canasta de útiles escolares con los diferentes proveedores de artículos escolares pero será un acuerdo hacia adelante ya que el arrastre de variación de precios en las diferentes categorías no se puede retrotraer", señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Cómo ahorrar y gastar menos en la compra de útiles escolares

Frente a este difícil contexto, en el cual la inflación no da tregua en la Argentina, la consultora Focus Market brindó siete tips para ahorrar y gastar menos en la compra de útiles escolares:

1- Cuanto antes se realice las compras mejor. Se suelen pagar precios más altos llegada la fecha de inicio de clases.

2- Evaluar la compra de segundas marcas, que pueden costar un 50% menos que las primeras marcas. Vale resaltar que en los mayoristas se puede encontrar una diferencia de hasta el 60%. Es importante consultar al comerciante cuál es el producto más conveniente para evitar pagar menos por un producto deficiente.

3- Ir a comprar con los chicos incita a la compra impulsiva. Es decir, comprar aquello que no tenías previsto y que no es necesario para la escuela pero sí es accesorio y simbólico social para los niños. Por ejemplo: comprar más lapiceras de las necesarias porque contienen toda la saga completa de los personajes de moda. Deben priorizarse o considerar cuáles son las necesidades reales y no las del consumo. Hay que otorgar un significado a estos objetos.

4- Si los chicos ayudan a forrar y etiquetar sus útiles sentirán una relación más cercana con ellos y estarán menos inclinados a maltratarlos durante el año.

5- Realizar compras colectivas entre un grupo de padres no solo es eficiente desde el punto de vista económico, sino también social ya que acuerdan que ese grupo tendrá los mismos útiles sin marcar diferencias entre ellos, generando incluso una identidad inclusiva.

6- Ante la imposibilidad de comprar por mayor o en grupo, se puede optar por esta opción individualmente, apuntando a que los útiles duren para varios ciclos. En este caso, se recomienda comprar los elementos básicos que -sin duda- los chicos tendrán que usar (como lápices, lapiceras, cuadernos y gomas, entre otros).

7- Elegir productos discontinuos o fuera de estación: a veces aparece un personaje nuevo en los dibujos animados y desplaza a los anteriores. La cartuchera de ese personaje es mucho más barata que la de última moda.