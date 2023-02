En principio se informó que una turista argentina de 42 años y su hijo de 3 murieron este martes a la madrugada en Brasil. Y el martes por la tarde, fuentes de la investigación confirmaron que hay al menos otros 3 argentinos fallecidos. El micro en el que viajaban cayó en un barranco al costado de la ruta.

Además, otras dos personas, cuya nacionalidad no fue confirmada, perdieron la vida. Y hubo 22 heridos.El ómnibus había salido de la ciudad de Florianópolis (Santa Catarina) con destino a Foz de Iguazú (Paraná). A bordo iban 54 pasajeros, muchos de ellos extranjeros. Había paraguayos, franceses y alemanes.

El incidente vial ocurrió alrededor de la 1.50 cuando, casi a mitad del recorrido, el colectivo terminó volcado sobre un barranco al costado de la ruta BR-277 a la altura del kilómetro 232, cerca del municipio de Fernandes Pinheiro.

El padre del niño argentino había abandonado el lugar del accidente, antes de la llegada de los equipos de rescate, en un intento de socorrerlo pero el niño ya estaba muerto.

El bus de la empresa A Catarinense, que salió de Florianópolis el 30 de enero a las seis de la tarde con destino a Foz de Iguazú, trasladaba a varios extranjeros. La nómina era de 54 pasajeros, entre los cuales se encontraban 14 ciudadanos argentinos y también había turistas paraguayos, franceses, alemanes, de acuerdo a la jefa de bomberos del municipio paranaense de Irati, Carla Spak.

Además de las personas fallecidas, el saldo del siniestro es de 22 personas heridas, que fueron trasladadas al hospital Santa Casa de Irati, en donde están siendo acompañados y asistidos por funcionarios del consulado argentino. Siete de ellos se encuentran en estado grave, según información del Cuerpo de Bomberos de Paraná. “Funcionarios diplomáticos se desplazaron a Irati para interiorizarse de lo ocurrido y facilitar los trámites que fueren necesarios”, informaron desde Cancillería.

Según confirmaron fuentes oficiales, los ilesos -y quienes fueron dados de alta- viajaron a Foz de Iguazú en ómnibus que ya partieron de la zona del accidente.

Más allá de los agentes de la Policía Federal de Carreteras, el Cuerpo de Bomberos de Paraná y el Servicio Móvil de Emergencia - SAMU, también colaboraron en el rescate.

Un pasajero dijo que el chofer del micro que se desbarrancó en Brasil se durmió

Hasta el momento, las causas del siniestro del micro, que pertenece a la empresa Viação Catarinense, están bajo investigación. Por lo que se conoció hasta ahora, no hubo otros vehículos involucrados y el conductor, que sobrevivió ileso, fue señalado por un pasajero.

Se trata de Alexandro de Oliveira Gamaro, que consiguió salvarse al agarrarse de un asiento. Relató que el chofer le había confesado que se había quedado dormido al volante.

“Estaba indignado y me acerqué al conductor y le pregunté ‘hombre, ¿cómo me tiraste por un precipicio en una recta?’, y el conductor me miró a la cara y dijo ‘hombre, me dormí’. No tuve ninguna reacción. El también me miró y no reaccionó. Sé que no lo hizo a propósito, pero yo no reaccioné”, dijo De Oliveria Gamaro.

"La empresa lamenta profundamente lo sucedido y cuenta con equipos en el lugar para brindar asistencia a los pasajeros y sus familias. Viação Catarinense refuerza su compromiso con la seguridad y está en la disposición de las autoridades para aclaraciones sobre el accidente”, afirmaron en un comunicado.