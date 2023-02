"Toda lluvia es importante y ojalá ayude al crecimiento de la caña"

El presidente de la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar (SATCA), Jorge Scandaliaris, manifestó a Los Primeros TV que el sector productivo de Argentina atraviesa "uno de los momentos más críticos de los últimos años" analizando el contexto económico nacional y las consecuencias de las sequías.

En relación a la industria madre de Tucumán, como es la producción de azúcar a partir del cultivo de la caña de azúcar, el ex técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, expresó que resulta apresurado decir cuál será la producción de este año, "las estimaciones se podrán hacer en el mes de mayo", dijo, con la expectativa que las últimas lluvias y las que están anunciadas para los próximos días "sean las suficientes para ayudar al crecimiento de la caña".

Scandaliaris agregó que "el agua es uno de los elementos esenciales de todas las plantas así que toda lluvia es buena, así sea tardía, porque es buena. Habrá que esperar porque dicen que se está cambiando la situación y estamos dejando atrás tres años de una situación de sequía, que nos generó problemas que en algunos casos son acumulativos, con la esperanza de que esto se revierta y que podamos tener buenas lluvias para que febrero, marzo y abril sean meses de muy buen crecimiento de la caña".

En ese sentido, afirmó que "todavía es muy prematuro dar un pronóstico o cifra en materia productiva, pero la lluvia ha sido bienvenida y ojalá a partir de ahora, nos llegue con la frecuencia necesaria como para generar un buen nivel de crecimiento de la caña".

La falta de desarrollo

Aprovechando su amplia experiencia, Scandaliaris analizó el contexto de la producción y la economía nacional al señalar que "parece que en los últimos años se dejó de pensar en el desarrollo del país, a diferencia de otros países de la región. Y el desarrollo de alguna manera tiene que ver con el hecho de generar múltiples actividades económicas para eso significa mayores puestos de trabajo, un movimiento económico importante y así un país crece".

Afirmó que "a este proceso hay que revertirlo y Argentina por suerte tiene riquezas naturales, no será fácil porque los países vecinos nos sacaron una enorme ventaja, pero seguimos teniendo la Pampa Húmeda, hay que incrementar la producción y también tenemos recursos humanos valiosos en Argentina".

Para Scandaliaris las razones de este momento del país se remonta a más de seis o siete décadas "donde hemos perdido el rumbo, y no hemos aprovechado todo el potencial, es decir, a las riquezas naturales y recursos humanos, que otras personas como Alberdi o Sarmiento consideraron que era fundamental para el desarrollo del país".

"Lo que uno nota ahora, es que las riquezas de este país son cada vez más chicas y no alcanza para los 46 millones de argentinos, estamos con déficit fiscal permanente sin importar el color político del partido gobernante, entonces así es muy complicado. No estamos organizados, no somos ordenados, gastamos más de lo que disponemos y no somos fiables a nivel internacional", aseveró.

También consideró que "a lo largo del tiempo se han deteriorado las instituciones muchísimo y en un país las instituciones son las que finalmente defienden a la Nación. Creo que en algún momento los políticos tendrán que recapacitar sobre esto y transitar un camino distinto".

"Estamos en un momento sumamente crítico, me parece que es el más crítico de las últimas décadas y esto quizás nos lleve a la reflexión, a pensar cómo debemos hacer las cosas, cómo nos ordenamos, cómo planteamos nuestro futuro y qué queremos de Argentina", sentenció.