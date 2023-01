Sofía "Jujuy" Jiménez sufrió un percance íntimo en vivo

Sofía "Jujuy" Jiménez vivió un incómodo momento mientras bailaba con un pantalón blanco en A la Barbarossa (Telefe). Durante su presentación, mientras daba una vuelta, la conductora del ciclo le hizo saber que tenía una manchita roja en la ropa, y la joven se mostró muy nerviosa por lo que acababa de pasar.

El hecho ocurrió mientras la panelista le estaba enseñando algunos pasos de baile a Georgina, quien la seguía en el living del estudio. Cuando la modelo señaló que había que dar una vuelta, las cámaras tomaron una manchita roja en la parte de atrás de su pantalón. En ese momento, la conductora le pidió que parara, y le explicó que tenía la ropa manchada.

"Pará, pará, pará", comenzó a decirle Barbarossa al notar que la modelo había sufrido un problema. "Tenés manchado el pantalón, gorda", le explicó hablándole al oído, aunque por el micrófono se terminó escuchando.

“¿Qué?", atinó a contestar ella, algo desorientada. "Tenés una manchita en el pantalón, no pasa nada", trató de calmarla Georgina.

El accidente femenino de Jujuy Jiménez mientras bailaba en lo de Georgina pic.twitter.com/RmbtBlexgX — Noticias en Red (@notienred) January 31, 2023

Qué le pasó

Jiménez se había manchado con sangre. Su pantalón completamente blanco le terminó jugando una mala pasada, pero la conductora trató siempre de no alarmarla como si se tratara de una desgracia.

"Ay, no, no, no... Ay, estoy temblando, Georgi", se lamentaba Jiménez apenas entendió lo que la conductora le estaba diciendo. "Nos pasa a todas las mujeres, así que tranqui, andá a cambiarte y ya venís", la consoló Barbarossa. "Ay, no, qué vergüenza", le contestó la modelo y automáticamente salió del aire y se fue a su camarín.

Más tarde, sus compañeras de equipo le demostraron su apoyo y naturalizaron la menstruación. Además de calmarla, Nancy Pazos le explicó que era sumamente normal, y agregó que era momento de que en la televisión se hablara sobre los ciclos de las mujeres.

"Es verdad, nos puede pasar a todas", aseguró la modelo, como respondiéndole a Georgina Barbarossa, quien al momento de calmarla le había remarcado que era algo normal lo que le había ocurrido.

"Estoy orgullosa de ser mujer", enfatizó la modelo, quien al comienzo se había mostrado avergonzada pero al regresar con el pantalón cambiado, tras analizar lo sucedido con más tranquilidad en las camarines, se dio cuenta de que no había ocurrido algo grave.

"Disculpen", les dijo sin embargo a sus compañeros, a lo que ellos, sin dudarlo ni un segundo, rápidamente le explicaron que no tenía que pedir perdón por nada.

El video del momento se viralizó a través de las redes sociales, donde muchas personas opinaron que mancharse era algo común, y le enviaron sus mensajes de cariño a Jujuy. La modelo agradeció todos los comentarios de amor que recibió con una historia de Instagram en la que compartió uno de los clips, y le dio gracias a sus seguidores por el apoyo.

Algunos usuarios también señalaron que podía tratarse de un experimento social para concientizar a la audiencia sobre el período menstrual y naturalizar el tema. Algo similar ocurrió meses atrás con una artista peruana.