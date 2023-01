No hay espacio para treguas en el Frente de Todos. El fuego cruzado no se detiene y, una vez mas, uno de los encargados de reactivarlo fue Andrés “Cuervo” Larroque, quien volvió a embestir sin contemplaciones contra la figura de Alberto Fernández.

El referente de La Cámpora se refirió al reordenamiento interno del oficialismo y a las dificultades para funcionar de modo coordinado, pero optó por un discurso alejado de la diplomacia: “Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente. Creo que hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto (Fernández) se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina (Kirchner) y su rol”.

Al insistir con las críticas al mandatario, Larroque sostuvo que la vicepresidenta y el kirchnerismo más duro tuvieron "absoluta buena fe" para con el resto de la coalición de Gobierno y advirtió que "ese gesto no fue recíproco".

Además, el funcionario bonaerense destacó que "en términos prácticos hubo indefinición en materia programática, porque ni siquiera uno puede decir que este gobierno ha llevado al extremo lo que han sido las políticas de los años previos; pero sí, lamentablemente, en ciertas indefiniciones hay una sensación de que no se va ni para un lado ni para el otro".

Larroque también acusó a Fernández de haber ayudado a quitarle relevancia al intento de asesinato a Cristina Kirchner. "La oposición tuvo alguna primera postura de condena, pero después también se sumó a la lógica de minimizar el hecho; y, lamentablemente, creo que también el presidente Alberto Fernández participó de esa licuación. Y esto es muy grave".

Y siguió: "Más allá de la declaración del feriado del día siguiente, más o menos discutible y muy rara, cuando estaba en marcha un paro de la CGT; me parece que en los días subsiguientes no se puso en la centralidad de la política argentina el hecho de que quisieron asesinar a la Vicepresidenta. Y hasta en algunos movimientos, a veces pareciera que este tipo de hostigamiento y ataques finalmente pueden ser funcionales a estrategias de otros actores políticos, inclusive del propio Frente de Todos. Es muy penosa la situación".

Consultado sobre si eso significa el fracaso del Frente de Todos o del Presidente, explicó: “Creo que hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol”. Luego, recalcó: “Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente. La unidad siempre tiene que estar en el centro de nuestro debate, y porque falle una persona no podemos condenar al concepto general”.

"Hay compañeros con mejor imagen que Alberto"

Con respecto al año electoral y sobre los posibles candidatos a presidente en el Frente de Todos, dijo que “sin Cristina [Kirchner] pierde el pueblo”, pero que a su espacio no le faltan cuadros políticos. “Hay compañeros y compañeras con mejor imagen hacia un sector, otros que tienen más capacidad de gestión, otros que se imponen por carisma. Cristina es la que reúne la totalidad”, dijo.

No obstante, señaló que para el peronismo es importante “resolver la situación de Cristina”, en referencia a su condena, no firme aún, por corrupción en la causa Vialidad por la que le darían 6 años de prisión y la prohibición de ejercer cargos públicos.

“El peronismo debe comprender que está yendo a un callejón sin salida si no resuelve la situación de Cristina, porque después de ella va a ser otro, otro y otro; o si no, lo que vamos a tener es una democracia con cepo y un peronismo con cepo, como ya ocurrió”, expresó.