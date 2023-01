La hija de Mansilla será candidata a Intendenta en Aguilares

El vicegobernador Sergio Mansilla, acompañado por su esposa la intendenta de Aguilres, Elia Fernández de Mansilla, junto a intendentes de otros municipios, concejales y delegados comunales participaron del lanzamiento oficial de la candidata a Intendenta de la ciudad de las avenidas de su hija, Gimena Mansilla, quien tendrá la gran responsabilidad de representar al oficialismo en las próximas elecciones.

Al respecto Sergio Mansilla manifestó que "luego de muchas reuniones y análisis llegamos a la conclusión que lo mejor para nuestro espacio político y para Aguilares, es que nuestra candidata sea Gimena, porque reúne todas las condiciones y tiene el acompañamiento necesario para lograrlo".

A su vez la actual intendenta de Aguilares, que señaló que "no fue una decisión fácil, porque no sólo les doy a la gente de Aguilares una candidata para apoyar, sino una parte de mi corazón, que se que va a trabajar mucho por el bienestar de todos".

Finalmente, Gimena Mansilla aclaró que "cuando me ofrecieron no fue fácil y después de analizar y poner todo en la balanza acepté el desafío para dar continuidad a la gran gestión de la intendenta Elia, y estoy decidida a afrontarla por el gran acompañamiento que me demostraron en éste espacio político. Y ahora empieza lo más difícil que es trabajar por y para la gente", concluyó.