Uno de los cinco casos de neumonía bilateral detectados en un sanatorio de Barrio Norte hoy perdió la vida. Se trata de un enfermero, Marcelo Silva del Centro Privado de Cardiología (CPC).

Según se sabe, los casos son seguidos de cerca por el Ministerio de Salud Pública. Mientras se espera por los resultados del Malbrán para determinar qué enfermedad causó el brote, las autoridades del centro privado aseguraron que llevaron adelante las tareas preventivas indicadas por las autoridades sanitarias.

Falleció uno de los enfermeros que tenía neumonía bilateral de origen desconocida

Buscan determinar qué originó el brote de neumonía en una clínica de Barrio Norte

Miguel Ferre Contreras, secretario ejecutivo médico del Sistema de Salud Provincial (SIPROSA), precisó que “tras una serie de estudios que se les viene practicando no tienen indicado un aislamiento etiológico, es decir que no se han determinado aún las causas de la neumonía que se encuentran cursando”, explicó.

”Como en todos los casos en los que vemos grupos de personas que presentan la misma patología y ciertas características en común, se efectúan estudios epidemiológicos de rigor para poder tomar medidas sanitarias”, agregó el especialista.

“Ayer se interrogó a aquellos pacientes que se encontraban en estado de hacerlo, así como a sus grupos familiares, para determinar la fecha de inicio de los síntomas y categorizar clínicamente la enfermedad, su evolución y los contactos de personas y ambientes en común”, contó Ferre Contreras y añadió que también “se continúa recabando información de forma permanente y trabajando de manera articulada con la institución privada que nuclea a los trabajadores contagiados”.

Respecto a los recaudos que se deban tomar, Ferre Contreras dijo que “al no tener un agente etiológico, no se identificó aún la vía de transmisión, lo cual hace que no se puedan establecer medidas a la fecha”.

No obstante, aclaró que “en la medida en la que podamos identificar este agente etiológico, se tomarán todas las acciones correspondientes”.

Pese a la incertidumbre que genera la aparición de nuevos casos de neumonía, Ferre Contreras buscó transmitir “tranquilidad” a la población de que estos episodios podrán ser “identificados y estudiados rápidamente porque tenemos un Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la provincia que se encuentra constantemente alerta, que trabaja muy bien y tiene sobrada experiencia en este tipo de situaciones”.

Cinco meses atrás, en agosto de 2022, en la clínica privada Luz Médica, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se registró un brote de neumonía bilateral que afectó a 22 personas de las cuales seis murieron.

Los estudios realizados de las muestras que se enviaron a la Administración nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ‘Dr.Carlos Malbrán’ determinaron que los contagios fueron causados por una bacteria llamada Legionella.

Según explicó en aquella oportunidad la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, “la transmisión de esta bacteria se produce por vía inhalatoria a través del agua o el aire acondicionado. Y tras la información de los casos, y las investigaciones pertinentes, todo parece apuntar a un solo lugar: la Clínica Luz Médica de San Miguel de Tucumán. Por lo tanto, se cree que esta bacteria podría haber avanzado a través de las instalaciones del centro de salud, especialmente las cañerías y el aire acondicionado”.

Tras los seis fallecimientos ocurridos entre agosto y principios de septiembre, en noviembre -también en Tucumán- murió a causa de una neumonía bilateral Santino Godoy Blanco, un nene de 4 años que había participado en la publicidad de una campaña de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación.