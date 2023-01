Sergio Agüero volvió a jugar un partido de fútbol. Con la 98 en la espalda, en honor a los años de vida de Barcelona de Guayaquil, participó en la tradicional Noche Amarilla que se celebró en el Estadio Pichincha de Ecuador. El Kun fue la gran estrella invitada del popular espectáculo del club y demostró todo su talento: tiró diagonales, hizo buenos pases y hasta reclamó un penal.

"Me contaron mucho sobre lo que es la Noche Amarilla y la fiesta que arman. No me contés más nada les dije, me hablaron muy bien y estamos esperando eso. Tenemos una cena, con muchos invitados y estamos ansiosos por eso", contó el Kun en diálogo con ESPN.

Previo a su llegada, Agüero creó una gran preocupación porque puso en duda su participación en la "Noche Amarilla", pues aseguró haberse lesionado; sin embargo, el propio jugador aseguró a través de sus redes sociales sentirse mejor y con posibilidades para jugar con Barcelona ante Mushuc Runa.

Además, el ex jugador de 34 aprovechó para tirar flores por el gran trato que le dieron desde su llegada a Ecuador y, en tono de broma, avisó que le gustaría volver a estar presente el próximo año. "Por lo bien que me trataron, el año que viene vengo como sea, a stremear el partido o relatar", fueron sus palabras.

A pesar de que llegaba con lo justo desde lo físico por una dolencia muscular en el aductor izquierdo, el Kun jugó 18 minutos y tocó seis veces la pelota. Cuando salió del campo de juego, se sentó en el banco de los suplentes y tuvo a disposición un micrófono para stremear.

“Si bajo 4 kilitos, ojo, si me pongo bien físicamente, yo creo que estoy para seis meses eh, ojo...”, fue la frase que más resonó. ¿Anticipa la vuelta?.

A los dos minutos del partido entre el Barcelona de Ecuador y el Mushuc Runa, el Kun tocó la primera pelota. A los 5 minutos tiró una pared con Velasco en la zona derecha del ataque amarillo. Mientras tanto, el Mushuc Runa, rival invitado, mostró sus ganas de llevarse el partido. Cruces fuertes y bastante intensidad en las marcas de los jugadores del equipo amarillo.

Un tiro libre enviado en forma de centro y otra pared fallida le siguieron en el accionar de Agüero, que a los 10 minutos pidió de forma efusiva un posible penal a Preciado, que el árbitro no cobró. A los 12 sirvió de distracción para un ataque con chance de gol, pero el argentino Jonatan Bauman, exColón, no pudo convertir tras un cabezazo que pegó en el palo. A los 18 minutos, Agüero salió reemplazado entre aplausos por Matías Oyola.

Las declaraciones del Kun Agüero

“Mucho calor, mirá como estoy transpirado, tremendo”, dijo el Kun en plena transmisión. “Viste, alta facha, ja, esta muy linda la camiseta, les gusta?”, interactuó el argentino y casi cae en la trampa...:“Elver Galarga, ese chiste ya fue, che”.

Luego, soltó: “Che, ¿puedo volver a entrar? buena pregunta, ja” y al ser consultado por su amigo Leo, lanzó: “¿Messi? Y hay que decirle que venga eh. La gente no para de cantar, le dicen el Monumental y está impecable”.

“Yo sentía que me iba a quedar alguna, pero el DT me sacó... me voy a ir a las piñas”, lanzó de forma chistosa sobre Bustos. “El árbitro no entendió que la noche era mía, me dijo si se tiraba antes, capaz lo cobraba, ja. Yo lo pateaba fuerte al medio”, también dijo en diálogo con José Chatruc.

Otras grandes figuras que participaron de la Noche Amarilla

Como ya mencionamos, la Noche Amarilla es la forma que tiene el Barcelona de Ecuador de presentar a su plantel cada principio de año. La primera vez que se realizo este original evento fue en 1994, pero a partir de 2016 hubo un cambio innovador que generó una mayor atracción de parte del mundo fútbol.

La magnifica idea que tuvo el Barcelona fue la de traer una estrella internacional para que participe del partido. Claro, esta innovación conlleva que los hinchas puedan ver a una figura de primer nivel con la camiseta del club, por lo que llenar el estadio se volvió moneda corriente.

El primer invitado fue Ronaldinho Gaucho, que estaba recientemente retirado de la actividad profesional tras su paso por Fluminense. En aquella ocasión, Barcelona venció por 4 a 3 a Universidad San Martín.

Tras el éxito por la participación del brasileño se volvió moneda corriente traer un invitado. En 2017, el invitado fue el uruguayo Diego Forlan. En 2018, Kaká, el brasileño ex Milan y Real Madrid, fue la estrella de la noche. En 2019 y 2020, Andrea Pirlo y Alessandro Del Piero respectivamente, fueron los primeros europeos en viajar hacia Sudamérica para decir presente en la icónica velada.

Una gran particularidad es que los últimos tres invitados son argentinos. En 2021, el primero en ponerse la camiseta del Barcelona de Ecuador fue Javier Mascherano. Al año siguiente, Carlos Tevez fue el encargado de hacerle honor, mientras que Sergio Agüero será la estrella para este 2023.