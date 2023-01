Luego que la Selección Argentina Sub 20 cayó ante Colombia por 1-0 el viernes pasado para quedar eliminada en fase de grupos del Sudamericano, perdiéndose así el Mundial que se disputará en Indonesia entre mayo y junio -además de los Juegos Panamericanos de Chile-, una respuesta con sabor a despedida de Javier Mascherano, en caliente, resonaron fuerte en el predio de Ezeiza.

"¿Cómo sigue esto?", le consultaron luego de la derrota. Entonces, lanzó: "No, no. La verdad que no hay demasiado que pensar. Más que nada agradecerles a todos. Al presidente por la oportunidad y a los clubes porque siempre nos dieron los jugadores, aunque los molestamos mucho durante todo el año".

Acto seguido, le preguntaron si seguirá al frente de la Selección. Sin vueltas, respondió con contundencia: "No creo".

En este contexto, el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia garantizó la continuidad del DT Javier Mascherano. A las 10.26 de este domingo, desde su cuenta, Tapia posteó en las redes un mensaje en el que confirma que el ciclo se prolongará, ya con miras al Preolímpico 2024 en Venezuela: “Hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub 20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar”.

Después de la derrota frente a Colombia por 1 a 0 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que implicó no clasificarse para el hexagonal final del Sudamericano, El primer impulso de Mascherano fue marcharse, renunciar, dejar un cargo para el que siente que no estuvo a la altura. Sintió que no merece otra oportunidad, y que el castigo por sus errores era la renuncia. Sin embargo, tras la reunión de este domingo, Tapia lo convenció para que siga en el cargo, según se desprende de sus palabras.

No se trató de una derrota cualquiera, no, quizás haya sido la peor de todas en el historial de los juveniles Sub 20 albicelestes, con tres derrotas en cuatro fechas de la etapa de grupos. No participar del Mundial de la categoría en Indonesia, además de no clasificarse para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, impide volver a ofrecerles la camiseta a los Garnacho, los hermano Carboni, los Geralnik, los Luka Romero y otros para convencerlos de su opción albiceleste. Por eso el reto es bien relevante para Tapia: nunca el ciclo de Scaloni atravesó por un tembladeral de resultados.

La Sub 20 tendrá una posibilidad

Javier Mascherano cabizbajo tras la derrota de Argentina ante el local Colombia en el Sudamericano Sub 20.

La ratificación tácita de la continuidad del 'Jefecito', que asumió como DT del equipo juvenil más grande de la Albiceleste en marzo de 2022, con un empate 2-2 ante Estados Unidos en el predio de Ezeiza, que entre otras cosas se recordará porque fue el estreno del sistema VAR en la Argentina.

Quedó eliminado del torneo Maurice Revello -ex Esperanzas de Toulon- y los Juegos Odesur en Paraguay, ganó en L'Alcudia y la Copa Intendencia de Maldonado en Uruguay, aunque éste resultado magro en el Sudamericano de Colombia tiene como principal problemática no poder agregar partidos internacionales y roce a estos chicos que están en formación.

Serían los cinco del hexagonal final, el Mundial de Indonesia y los Juegos Panamericanos, clasificatorios a los Olímpicos de París 2024, para donde todavía tendrá una posibilidad en el Preolímpico de Venezuela.