Enfundada en un vestido negro, su color preferido, Susana Giménez debutaba el mediodía del 1 de abril de 1987 en Hola Susana, el ciclo de juegos telefónicos y entrevistas que la convirtió en la diva de la televisión, por el viejo canal ATC (Argentina Televisora Color), lo que hoy es TV Pública.

La apertura con la melodía pegadiza e inolvidable, donde el coro decía “Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar…”, ya había sido grabada y la actriz había elegido un vestido azul eléctrico y el cabello suelto para esa ocasión. “Yo estoy aquí esperando el llamado, llena de ilusiones””, cantaba Susana.

“Hola Susana” y la historia de un éxito

Todo empezó cuatro años antes, cuando el representante de Raffaella Carrá en la Argentina, Ovidio García, le propuso hacer una adaptación del ciclo que la famosa cantante conducía en Italia: Pronto, Raffaella?

Susana Giménez, después de su famoso “Shock” en la publicidad, ya se había ganado el corazón de los argentinos en numerosas películas para la pantalla grande, teatro de revista y programas en la televisión, como Matrimonios y algo más.

Pero últimamente, les había dedicado su tiempo a los escenarios, en las obras teatrales Sugar y La mujer del año, todas con enorme éxito. Por eso este programa significó su gran regreso a la televisión y su debut como conductora en un programa de entretenimientos, por lo cual terminó ganando varios premios Martín Fierro.

Seguí informado...

Susana Giménez arremetió contra Jorge Rial y aseguró que le tapó la boca

Susana Giménez habló desde Punta del Este y la diva de los teléfonos disparó contra Jorge Rial y también se refirió a la polémica entre Moria Casán y Fátima Florez por sus imitaciones.

En detalle, la conductora recordó las críticas del periodista y explicó por qué no le inició acciones legales para "dejarlo en la calle y sacarle mucha plata", tal como había dicho que iba a hacer luego de que él dijera que le iba "a ir mal" con el estreno de Piel de Judas en Punta del Este y que su carrera empezaba a terminarse.

"Yo siempre tengo miedo (a los estrenos) no creas que soy tan canchera y más que encima habían dicho... ¿Te acordás? Bueh, mejor no hablemos, dejémoslo ahí", expresó la figura en diálogo con el cronista de Socios del espectáculo cuando éste le recordó el éxito que tuvo la obra.

"No te enganches, haceme caso no te enganches porque va, viene, va", le aconsejó Nicolás Repetto, que estaba a su lado, en alusión al ida y vuelta de declaraciones que sus dichos podrían generar. "Obvio, obvio", le contestó Susana, entre risas.

"Le tapaste la boca igual", acotó el movilero refiriéndose a los dichos de Rial, quien también puso en tela de juicio la venta de entradas de la obra al decir que las compraba el hotel en donde ella se presentaba.

"Sí, por suerte, pero sin contestar... yo no contesto. A mí me gusta estar alegre, no me gustan las peleas", concluyó Susana, explicando así por qué su abogado, Fernando Burlando, no avanzó en la Justicia contra el exconductor de Intrusos (América, a las 13.30).