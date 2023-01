Javier Mascherano anticipó su renuncia a la Selección Sub 20

El entrenador del seleccionado argentino Sub 20 de fútbol, Javier Mascherano, anticipó una posible renuncia a su cargo luego de la derrota del equipo ante Colombia y la eliminación en la primera ronda del Sudamericano, lo que le impidió clasificarse al hexagonal final y, así, competir por un lugar en el próximo Mundial de Indonesia 2023.

En el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, el equipo local que tenía el hándicap de conseguir dos marcadores que le ayudaban a cumplir el objetivo (triunfo y empate), terminó imponiéndose con un gol de Juan Fuentes (St. 29m.), con la complicidad del arquero argentino Franco Herrera.

De este modo, el conjunto albiceleste que dirige el DT Javier Mascherano cumplió una campaña por demás inesperada: apenas cosechó 3 puntos sobre 12 posibles, con un solitario triunfo sobre Perú (1-0) y caídas ante Paraguay (1-2), Brasil (1-3) y la de hoy ante Colombia.

El combinado brasileño, que derrotó por 2-1 a Paraguay en el estadio del Deportivo Cali, ganó la sección A con 10 unidades. Los otros seleccionados clasificados al Hexagonal final fueron Colombia (8 puntos) y Paraguay (7).

Las duras frases de Javier Mascherano

- “No hay mucho que decir, lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haber podido ayudarlos, la verdad es que es una generación de futbolistas increíbles y esta claro que el que ha fallado acá soy yo por no poder transmitirles la confianza y la tranquilidad de poder jugar como ellos saben y me lo demostraron durante todo el proceso”.

- “El fútbol es esto. Hoy más allá de lo duro que era el partido, al menos me quedo con la tranquilidad de que se vio un poco de todo lo que estuvimos haciendo en el proceso”.

- “Está claro que nunca llegamos al nivel que podíamos tener. Estos jugadores y este equipo puede jugar muchísimo mejor y repito, claramente el responsable soy yo de no haber podido convencerlos de jugar al nivel que ellos pueden”.

- “No hay demasiado que pensar, obviamente agradecerles a todos, al presidente por la oportunidad, a los clubes porque siempre nos han dado una mano, nos han dado los jugadores, los hemos molestado mucho durante todo el año y en esta preparación y siempre nos han dado a los jugadores. No hay excusas, el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo”.

- “Lo mejor ahora es poder volver a la Argentina, estar tranquilo y muy agradecido por la oportunidad, no es fácil tenerla, sobre todo de dirigir a la Selección argentina y a este tipo de futbolistas. He fallado y tengo que reconocerlo”.