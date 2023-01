Planeaba casarse dos veces pero su segundo suegro lo impidió

Un hombre irrumpió una boda que se llevaba a cabo al aire libre en el municipio El Corpus, del departamento de Choluteca, en Honduras, porque supuestamente el sujeto que se estaba casando también lo haría con su hija.

En un video que circula en redes sociales, se puede ver que todo ocurrió en el centro turístico El Corpus, en la zona conocida como La Chaparrosa. En las imágenes se observa que el individuo llega hacia el sitio en donde están los novios y comienza a gritar.

“Me van a perdonar, pero aquí no hay boda”, dijo el señor, luego se dirigió hacia el novio: “te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes. ¿Qué me vas a decir, que no ahora?, me fuiste a pedir su mano. Vengo de trabajar. Te mereces morir...”.

En un segundo video, se puede ver que el señor continúa reclamando: “mi hija es ingeniera, no es cualquiera. No, no me voy a callar”. Luego menciona que al sitio va a llegar su hija para que hable con el novio, pero este le contesta: “yo ya me casé”.

Mientras tanto, los testigos defienden al supuesto infiel, pues una persona señala: “él ya está casado y toda amenaza está grabada. Veo que no sabe cuánto tiempo tienen ellos”.



Un tercer video muestra el momento en el que la hija del señor llega al sitio y en medio de la discusión una de las mujeres grita: “él es mi hombre, semejante hija de @&%”.

La publicación ha generado comentarios apoyando la acción del hombre: “y todavía lo defienden, los familiares de la novia. Agradecidos deben de estar que les están abriendo los ojos”, “este papá le está haciendo un gran favor a su hija y a esa muchacha”, “cuantas no quisiéramos tener a un padre que nos defienda así”, “un padre así vale oro”, “de lo que se libró la hija. Seguro está con un gran dolor, pero el tiempo la hará reflexionar que gracias a Dios no cometió ese error”.

