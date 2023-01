Murió "Yuli" Salas, gloria de Nuñorco como volante y como DT

Un anoticia triste vistió de luto este sábado al fútbol de la provincia, pero especialmente a la ciudad de Monteros.

En horas del mediodía se supo que Jorge Raúl Salas, ex técnico de Ñuñorco y Atlético Tucumán en 2003 y una de las grandes personalidades del Club monterizo, falleció a los 65 años.

Salas fue hallado sin signos vitales en su casa; aparentemente, habría sufrido una falla cardíaca. Sus restos serían velados en la sala de calle Rivadavia primera cuadra (esquina 9 de Julio).

Más allá de su paso como jugador por Ñuñorco, donde integró uno de los mediocampos más temidos del fútbol tucumano junto a "Putaca" Rodriguez y el "Zorro" Sierra, Salas hizo historia como director técnico de ese club, principalmente en la temporada 2001/2002 del torneo Argentino A.

En 2003, por su buena campaña con su equipo, llegó a Atlético Tucumán en el torneo Argentino A.

En ese entonces, la gran amistad entre los dirigentes "decanos" y sus pares de Ñuñorco (Salas dirigía a ese club) significaba una barrera insalvable para realizarle una propuesta oficial.

"Siempre sostuve que el fútbol que a mí me gusta es universal. El estilo que inculco para que desplieguen mis jugadores lo defenderé a muerte; en Atlético o en otra institución. Me siento capaz para afrontar este desafío, por eso no tengo presiones. Yo acepté este cargo y es porque me siento motivado y preparado para dirigir este equipo", sentenció en aquella oportunidad tras arribar al Decano.

En junio del 2022, Salas volvió a tomar las riendas del Ñuñorco tras la renuncia de Hernán González.

Más información