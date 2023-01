El prestigioso periódico The Guardian realizó su ranking anual y La Pulga fue el más votado por los 206 miembros del panel. Es la sexta vez que queda en lo alto

Mientras se aguarda por la primera gran gala de premiación que tendrá este 2023 con los FIFA The Best, Lionel Messi ya empieza a cosechar las distinciones por el gran año que tuvo durante el 2022: fue elegido por el diario inglés The Guardian como el mejor futbolista del último año y así lideró la lista de los 100 más destacados por sexta vez en su carrera. Kylian Mbappé quedó en la segunda colocación y Karim Benzema se ubicó en el tercer lugar.

El medio británico realiza esta elección desde el 2012: es la sexta vez en once votaciones que el argentino queda en lo más alto. En este caso, un panel de 206 miembros lo escogió por encima de los demás. “Después de una temporada 2021-22 discreta, la primera en el PSG, nadie sabía qué esperar de Messi en esta campaña interrumpida por la Copa del Mundo. Sin embargo, volvió tras el verano disparando a toda máquina. Hubo goles o asistencias en todos menos en cuatro partidos de la Ligue 1 que jugó antes de la Copa del Mundo y en Qatar, por supuesto, llevó a Argentina a la gloria por primera vez desde 1986″, explicó el periodista Marcus Christenson los motivos de la elección.

“Messi jugó con desenfreno mientras Argentina se recuperaba de su derrota inicial ante Arabia Saudita para llegar hasta el final. Messi anotó siete goles, incluidos dos en la final. Encabeza nuestra lista por sexta vez notable”, agregó.

Los 206 miembros del panel encargado de votar lo colocó entre sus destacados y 156 de ellos lo pusieron en el número 1 de sus preferencias, para trasladarlo a lo más alto de la lista. Leo fue reconocido como el mejor del 2012, 2013, 2015, 2017 y 2019. Pero además fue segundo en 2014 (ganó Cristiano Ronaldo), 2016 (Cristiano Ronaldo), 2020 (Robert Lewandowski) y 2021 (Robert Lewandowski). Sólo en 2018, que Luka Modric fue el más votado y Cristiano el segundo, Messi quedó tercero.



El detalle para Argentina es que Emiliano Dibu Martínez (20°) quedó entre los 20 mejores jugadores según la votación y es el segundo arquero más elegido después del belga Thibaut Courtois que se ubicó noveno. En ese Top 20 hay otro sudamericano: el uruguayo Federico Valverde quedó 18°.

“Al emular a Ubaldo Fillol y Nery Pumpido como los porteros ganadores de la Copa del Mundo de Argentina, Martínez se convirtió en leyenda. Ninguno de esos antecesores estaba obligado a ser el actor decisivo en la tanda de penaltis, ya que Martínez lo estuvo contra Holanda en cuartos de final y luego nuevamente en la propia final. Su destreza en el juego en esas situaciones de presión le valió un estatus de culto, pero también hizo una contribución crucial para ganar el partido cuando el francés Randal Kolo Muani parecía listo para marcar en el último minuto de la prórroga”, explicaron el por qué de la elección del actual portero de Aston Villa.

Dibu Martínez quedó 20 en la votación (Foto: Reuters/Molly Darlington)



Enzo Fernández, el MVP del Mundial de Qatar y otra de las grandes estrellas de Argentina que surgió en Doha, se posicionó 21°: “Ningún otro jugador logró tal avance en 2022. Fernández pasó de ser un prometedor mediocampista de River Plate a un talento codiciado por toda la élite europea”.

En el 32° sitio apareció el delantero del Manchester City, y también figura de Argentina en la Copa del Mundo, Julián Álvarez: “El delantero estaba muy abajo en el puesto 91 el año pasado, pero ha logrado un rápido ascenso gracias a su exitoso traspaso al Manchester City y al pequeño asunto de ganar una Copa del Mundo. Sus cuatro goles con Argentina en Qatar lo colocan en el tercer lugar de la lista de goleadores”.Los otros argentinos que figuran en la nómina son Ángel Di María (38°), Alexis Mac Allister (47°), Rodrigo De Paul (38°), Lautaro Martínez (70°), Cristian Cuti Romero (72°), Lisandro Martínez (81°) y Nicolás Otamendi (100°).

¿Cristiano Ronaldo? En el 51° puesto: “Todo lo bueno debe llegar a su fin, dicen, y este fue el año en que Cristiano Ronaldo salió del top 10 por primera vez desde que se introdujeron estos rankings en 2012″, explicaron y recordaron su pelea con el entrenador del Manchester United, los conflictos durante el Mundial con su técnico y el traspaso a Arabia Saudita.

Según los datos que dio a conocer The Guardian, el 76% de los jurados votó a Messi en el primer lugar, un 13% colocó a Mbappé en ese rol y el 10% optó por Benzema. Apenas el 1% apostó por otros apellidos en el número 1 de su selección. Al mismo tiempo, Manchester City (12) fue el club con más futbolistas en el Top 100, seguido por Real Madrid (11), Liverpool (9) y Bayern Múnich (8). En el rubro de países, Brasil con 14 deportistas es la nación con más representantes seguido por Francia (12) y Argentina (11).

El panel tuvo a once ex futbolistas entre los votantes con los brasileños Maicon, Juninho Pernambucano y Ricardo Rocha como los representantes latinoamericanos en ese ítem. También hubo tres ex entrenadores y se completó el jurado con periodistas de todo el planeta. La elección principal de cada juez sumó 40 puntos, la segunda 39 y así en orden descendente hasta alcanzar 1 punto en el 40° lugar. Luego todos los votos se sumaron, aunque un jugador necesitó recibir votos de al menos cinco jueces para calificar para la lista.

Todas las miradas del mundo del fútbol ahora están enfocadas en saber qué ocurrirá el próximo 27 de febrero en París cuando la FIFA entregue los premios The Best que tienen a Lionel Messi como máximo candidato. Este galardón es uno de los más importantes de la disciplina junto con el Balón de Oro.

• LOS 20 MÁS VOTADOS

1- Lionel Messi (PSG - Argentina)

2- Kylian Mbappé (PSG - Francia)

3- Karim Benzema (Real Madrid - Francia)

4- Erling Haaland (Manchester City - Noruega)

5- Luka Modric (Real Madrid - Croacia)

6- Kevin de Bruyne (Manchester City - Bélgica)

7- Robert Lewandowski (Barcelona - Polonia)

8- Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil)

9- Thibaut Courtois (Real Madrid - Bélgica)

10- Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)

11- Sadio Mané (Bayern Múnich - Senegal)

12- Neymar (PSG - Brasil)

13- Harry Kane (Tottenham - Inglaterra)

14- Jude Bellingham (Borussia Dortmund - Inglaterra)

15- Casemiro (Manchester United - Brasil)

16- Achraf Hakimi (PSG - Marruecos)

17- Antoine Griezmann (Atlético Madrid - Francia)

18- Federico Valverde (Real Madrid - Uruguay)

19- Pedri (Barcelona - España)

20- Emiliano Martínez (Aston Villa - Argentina)