Lula elogió el asado de Uruguay y desató la polémica

ras su visita ala Argentina para la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó este miércoles a Uruguay, donde mantuvo algunas actividades oficiales, pero también se dio tiempo para comer un asado. Antes de sumergirse en la experiencia gastronómica, el primer mandatario dejó planteada la polémica y se atrevió a darle una calificación alta al “churrasco” del país vecino.



Al terminar la conferencia de prensa que brindó en la Residencia Presidencial de Suárez, y luego del encuentro con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, Lula contó lo primero que iba a hacer después de la agenda oficial.



“¡Por fin! Me voy a comer un churrasco, porque me dijeron que el asado de Uruguay es el mejor del planeta tierra!”, lanzó Lula, con una leve afirmación y sonrisa, mientras veía a su par que aguardaba a pocos metros en un atril contiguo. Seguido, agradeció a quienes lo acompañaron en ese momento y durante el viaje oficial. “Quiero agradecer la presencia de los ministros de Uruguay y de Brasil que me acompañan”, añadió antes de retirarse en compañía de Lacalle Pou.

Con estas palabras, Lula, que después se reunió con el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica en la casa de Rincón del Cerro, hizo crecer la polémica en las redes sociales y expertos en carnes, quienes hicieron la salvedad de que Uruguay tiene un asado tan bueno como el argentino.



La respuesta del sector





“El mejor asado lo va a comer siempre y cuando sepa que está certificado, su origen, su calidad y manejo de bienestar animal”, respondió Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, para hacer referencia la garantía de los atributos de calidad de este alimento.



El asado, abanderado del patrimonio gastronómico argentino.



Víctor Tonelli, referente y consultor ganadero, mencionó que habría que analizar qué capacidad de juzgar asados tiene Lula. “Ambos países se destacan en el mundo por la calidad de sus carnes hechas en gran porcentaje en faena pastoril en libertad y de razas de gran calidad carnicera. Lo mismo puedo afirmar de los asadores, de modo que sin exceso de nacionalismo, el mejor del mundo sin ninguna duda es rioplatense”, amplió.

El chef argentino, Christian Petersen se sinceró y afirmó que el presidente de Brasil “tiene razón”, pero aclaró los motivos. “[Los uruguayos] tienen leña más seca, paciencia y son muy observadores. Están entre los gauchos del sur de Brasil que saben mucho y nosotros que el asado es pasión. Sacan los mejor de ambos. Nosotros somos muy buenos”, respondió. La polémica quedó abierta.