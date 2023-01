La cacique Mamaní encabezará un corte en la Ruta 307

Promete ser un verdadero dolor de cabeza para los veraneantes y autoridades, poniendo en riesgo la realización del tradicional Seven de Rugby de Tafí del Valle.

Este viernes a partir de las 6 se realizará un corte de tránsito en la Ruta 307, a la altura del kilómetro 48 sobre el puente Mendilaharzu, en la única vía de acceso a los valles calchaquíes. De acuerdo a lo expresado por la cacique Margarita Mamaní, en diálogo con Los Primeros, el corte se extenderá hasta las 19 y se reanudará el sábado a las 5 para continuar durante toda la jornada hasta se ponga el sol y así también el día domingo.

Esta protesta pone en riesgo la realización del tradicional Seven de Rugby de Tafí del Valle que se disputará en su XXIII edición este sábado, desde las 10 hasta las 18.10.

El motivo del reclamo de la Cacique, está vinculado con el pedido que la comunidad de El Mollar lleva adelante para trasladar en forma urgente la planta de tratamiento de residuos que funciona en la entrada de esa villa veraniega.

Con el apoyo de vecinos del barrio Las Lomitas y veraneantes, Margarita Mamaní, llevará adelante esta protesta durante todo el fin de semana, a pesar de las autoridades provinciales que intentaron que depusieran su actitud. El punto del corte será a la altura del kilómetro 48 sobre la Ruta 307, en el puente Mendilaharzu (foto).

La Cacique había sido citada para este jueves por la mañana a Casa de Gobierno, para mantener una reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo, pero decidió no acudir, al considerar que "el tema merece una solución de fondo y no una simple charla o la firma de un convenio que luego no se concreta, porque lo que venimos reclamando desde hace años es el traslado definitivo de este basural a cielo abierto que hicieron en la entrada a El Mollar". Aseguran que la acumulación de desechos está generando un gran problema para el medio ambiente, con la proliferación de moscas y ratas.

Antes de finalizar la comunicación telefónica con Los Primeros, Margarita Mamaní reconoció además que recibió un llamado del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Medio Ambiente, para que este viernes firmen un convenio donde el gobierno provincial se comprometía a evaluar el traslado del vaciadero.

"No hay nada que pueda frenar la medida prevista para la jornada de mañana (por el viernes), el corte de ruta se hará porque no tenemos otra alternativa", afirmó.