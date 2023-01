El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa que se lleva adelante en la ciudad de Dolores continúa este jueves con su etapa de alegatos. La defensa de los rugbiers expondrá sus fundamentos y podría apuntar hacia un "homicidio en riña o agresión". El miércoles, tanto la fiscalía como los abogados de la familia de la víctima pidieron prisión perpetua para los ocho imputados. El 31 de enero, el tribunal dará a conocer el veredicto.

“Voy a pedir la absolución de los imputados porque el hecho no está probado”

“Adelanto que voy a pedir la absolución de los imputados porque el hecho no está probado; los acusadores probaron otro hecho”, sentenció el defensor Hugo Tomei.

Luego, desarrolló: “Ocho sujetos del sexo masculino acordaron darle muerte a Báez Sosa, distribuyeron sus roles. La primera razón de esto es que no señala a Thomsen como la persona que tuvo el conflicto [en Le Brique], lo están diciendo en el alegato, están intentando de cambiar la plataforma fáctica porque Thomsen no se defendió de eso, no estaba previsto en la requisitoria”.

E insistió: “Voy a pedir la absolución porque los hechos alegados no respetan el objeto de la requisitoria de elevación a juicio. En caso de incorporar los argumentos de los acusados estarían violando el principio de congruencia”.

Tomei: "Represento a ocho condenados por la opinión pública"

Comienza el alegato de Hugo Tomei, el abogado de los rugbiers. “Tengo que hablar después de la señora y me siento en plano de inferioridad, sobre todo porque tengo ejercer la defensa que por supuesto que no va a ser igual que la de los acusadores”, dice el defensor que basa los primeros minutos de su argumento en esa idea.

La jueza le ofrece un cuarto intermedio pero el abogado no acepta. “Represento a ocho condenados por el poder mediático, por la sociedad y por la opinión pública”, afirma Tomei.

“Contra eso es muy difícil porque es una forma de presionar al Poder Judicial. Es una forma de obtener una sentencia que tenga que ver con el criterio de la opinión publica”, sigue.

Graciela Sosa: "Nunca creyó en la maldad, no le tuvieron piedad"

"Nunca creyó en la maldad porque antes de irse yo le decía 'cuídate mucho Fer, cuando hay pelea, trata de huir y buscar a alguien que te ayude'. Y siempre me decía 'no creo en la maldad'. Solo pido justicia. No le tuvieron piedad", concluyó su testimonio la madre de Fernando Báez Sosa.

“Vi reiteradas veces cómo asesinaron a mi hijo”

Habla Graciela Sosa: “Nunca pensé que estaría en este lugar. Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y estaría viendo cómo el defendería a la gente”.

“Vi reiteradas veces cómo asesinaron a mi hijo”, agrega. Me costó muchísimo estar en este lugar. Cargamos las valijas para venir a este pueblo de Dolores. Nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi reiteradas veces. Me costó horrores ver la forma en que asesinaron a mi hijo. Es una angustia terrible ver como el imploraba piedad y le seguían dando patadas”, dijo la mujer.

En su sitio Thomsen se toma la cara. Llora. “Solo pido justicia por mi hijo. Quiero que paguen por lo que hizo”, cierra la mamá de Fernando.

Antes del comienzo de la defensa, toma la palabra Graciela Sosa

Graciela Sosa llega acompañada por dos agentes de la policía bonaerense que la toman de la mano. “Estamos fuertes para escuchar cualquier cosa”, dice la mamá de la víctima antes de ingresar. La espera una sala repleta.

“Fernando pudo haber sido cualquiera de nuestros hijos”, a la prensa. “Quedó muy claro que estaban sincronizados para matar”, agrega.

Sobre el alegato de la defensa señala: “Es probable que planteen alguna nulidad, pero habrá que contestarla”.

También hace referencia a la posibilidad de que hablen los padres de Fernando. “Esa es la intención de ellos finalizado el debate. Después de que termine la exposición de Tomei, seguramente, el Tribunal les otorgue la palabra”, adelanta.