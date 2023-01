Graciela Sosa, madre de Fernando Báez Sosa, expresó este miércoles por la noche tras los alegatos de la fiscalía y del particular damnificado, que quedó demostrado que su hijo "fue asesinado de la peor manera" y que quiere que los ocho acusados "paguen, porque son unos asesinos, no tuvieron piedad y "no son humanos"

"Que no le tiemble la mano a los jueces cuando den la sentencia porque se lo merecen. Confío plenamente que se va a hacer justicia por Fernando", agregó Graciela.



La mamá de Fernando dijo que se siente "conforme" con el pedido de la fiscalía y de sus abogados y que por su parte solo pide justicia para que su hijo "descanse en paz".

Por su parte, Silvino Báez, padre del joven asesinado, señaló que la de este miércoles "fue una jornada muy dura", aunque "todo quedó más claro", por lo que cree que "se va a hacer justicia"

"Les diría a los jueces que piensen en sus hijos cuando dicten sentencia", concluyó Silvino, quien agradeció el apoyo de todos los que los acompañan.

La joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa acusó a los rugbiers de "cínicos"



Tras conocerse la noticia de las cuentas de Instagram que manejaban Blas Cinelli y Enzo Comelli desde la cárcel, Virginia Pérez Antonelli los cruzó con un duro mensaje.

Este miércoles el Servicio Penitenciario Bonaerense secuestró dos teléfonos que tenían en su poder dos de los imputados por el crimen de Fernando Báez, desde los cuales manejaban perfiles en distintas redes sociales para limpiar su imagen.

Virginia Pérez Antonelli, la joven que intentó reanimar al joven estudiante de abogacía tras la golpiza, se hizo eco de la noticia y tomó una de las tantas respuestas que subieron los rugbiers a la cuenta de Instagram @rugbiers.zarate, para contar cómo fue la actitud de ellos, cuando le tocó la sala audiencia de Dolores.



En uno de los posteos se podía leer un mensaje que le enviaron que decía: "Todavía no creo que digan que se ríen, con solo verles las caras sabés lo que están pasando. ¡Mucha fuerza!", a lo que respondieron: "Nunca adjunto video, desde hace tiempo, pero realmente en esta ocasión lo considero necesario. ¿No vemos todos la tristeza y el dolor de esas ocho miradas, arrepentidas de lo sucedido esa noche trágica?".



Citando esto, la joven escribió: "Yo no me olvido ni de Enzo Comelli blanqueando los ojos al ver que entraba otro testigo más, tampoco de Ciro Pertossi sonriéndome cuando termine de declarar y MENOS de Máximo Thomsen mirándome fijo mientras lloraba. Cínicos y mentirosos, el discurso se repite".



Cínicos y mentirosos, el discurso se repite... https://t.co/l8ha12hyXm — virshi (@VirgiiPerez) January 25, 2023



Las cuentas de Twitter e Instagram @rugbiers.zarate, la cual tenía más de 5.500 seguidores, fueron cerradas luego del secuestro de los dispositivos móviles.