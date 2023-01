Cristina Kirchner no pudo conversar con Luiz Inácio Lula da Silva durante la estadía del presidente brasileño en Buenos Aires. El encuentro no estuvo nunca en la agenda oficial del líder del PT, pero en el Frente de Todos se esperaba que ambos líderes se reunieran. Entienden que resultaba lo más natural, dada la amistad que siempre los unió, la cercanía de sus agendas políticas y la solidaridad que han manifestado bajo la teoría del “lawfare”.

Había trascendido que el encuentro entre la vicepresidenta argentina y el mandatario brasileño se daría el lunes por la tarde. Pero con el correr de las horas el cónclave no se produjo y la expectativa pasó al día siguiente. Para el martes a la noche, cuando culminaba la extensa jornada diplomática de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el hotel Sheraton de Retiro, tanto en el entorno cercano de Cristina como en la comitiva brasileña se sumieron en un fuerte hermetismo. “No hay información sobre el tema”, se limitaron a decir cerca de la comitiva de Lula cuando culminaba su paso por la Argentina para dirigirse a Montevideo.

Más allá de lo ajustado de su agenda (y que los tiempos se estiraron más de lo previsto), Lula no se acercó al Senado y no se dieron a conocer los motivos. Trascendió extraoficialmente que hubo un desencuentro entre ambos en torno al lugar en donde reunirse y que, mientras que Lula habría solicitado que el encuentro fuera en el hotel de Retiro, la vicepresidenta habría ofrecido conversar con el líder del PT en su despacho de la Cámara alta. Pero esa versión no fue confirmada oficialmente ni por los colaboradores del brasileño ni por el entorno de la vice. A ambas figuras las rodea un fuerte operativo de seguridad.

La cumbre de la Celac, cuyo cierre originalmente estaba previsto para ayer a las 17, se estiró hasta pasadas las 20. Los líderes regionales hicieron un alto en la agenda durante la tarde para desarrollar diversas reuniones bilaterales y luego retomaron el cónclave para formalizar el cierre. En particular, Lula mantuvo encuentros mano a mano con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el director general de la FAO, Qu Dongyu.

Cristina Kirchner tuvo más éxito con los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Colombia, Gustavo Pietro, que se trasladaron desde el Sheraton al Palacio del Congreso cuando estaba culminando la jornada de la CELAC. El primero fue el boliviano, que arribó alrededor de las 18. Luego, la presidenta del Senado se disponía a recibir al colombiano. Más temprano, Cristina Kirchner había recibido a la jefa del Estado de Honduras, Xiomara Castro.

La Vicepresidenta junto a Xiomara Castro, jefa de Estado de Honduras

CFK y Lula la última vez que se vieron fue en diciembre de 2021

El presidente de Brasil y la vicepresidenta argentina no se encuentran en persona desde diciembre de 2021, cuando el aún aspirante a la presidencia, que ni siquiera había empezado oficialmente su campaña, visitó la Argentina invitado por Alberto Fernández para sumarlo al acto de festejo por el Día de la Democracia. En ese momento, la interna del Frente de Todos estaba en ciernes, pero no se había recalentado a niveles insoportables y podían convivir en paz. Así que los tres se subieron al escenario que la Presidencia había montado frente a la Casa Rosada y le hablaron efusivamente a la militancia apostada en la Plaza de Mayo, junto al ex mandatario de Uruguay, José “Pepe” Mugica.