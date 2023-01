Después de haber sido la destinataria de numerosas críticas en las redes por una foto que circuló en traje de baño en Mar del Plata, ahora Moria Casán mostró su cuerpo sin filtros y habló de las repercusiones del tema.

Este martes 24 de enero Sofía Gala Castiglione cumplió 36 años y para celebrarlo su mamá le dedicó unas sentidas palabras a través de unas particulares publicaciones en sus redes sociales.

“En este nuevo año de tu vida, amada Sofía, logro desprenderme de la adhesividad al propio pasado y adquiero distancia para reconsiderar globalmente mi vida, para reorientarla y siento que en tu cumpleaños le doy un nuevo comienzo a mi vida”, escribió Moria en una Instagram Story en tributo a su hija.

“Bienvenida, hija mía, renazco con vos, reivindico la soberanía de mi matriz y metafóricamente te vuelvo a parir”, agregó la actriz en la misma publicación. Pero un rato después volvió a la carga con el video en la que se la ve luciendo su figura y tirando besos a cámara mientras la grababan. A las imágenes les agregó por escrito la siguiente leyenda: “Reivindico la soberanía de mi matriz y mi cesárea en el día del birthday de Sofía. Video sin filtro, aguante la revolución de las viejas”.

​El escándalo se generó hace unos días cuando una usuaria de Twitter publicó una foto de Moria en la playa de Mar del Plata y escribió: "Tápese, señora. Ubíquese como lo que es, una señora mayor".

Lejos de encontrar complicidad en otras personas, el posteo fue fuertemente repudiado, y la mujer recibió numerosos comentarios sobre sus prejuicios y varias reacciones en contra de su actitud. “¿A vos qué car... te importa lo que ella se ponga encima? Ella o cualquier otra persona, sea de la edad que sea y tenga el estado físico que tenga”, le respondió un tuitero, al mismo tiempo que otra usuaria publicó la foto de perfil de la mujer que criticó a Moria y puso: “Con esa carita no podés decir mucho”. Luego, llegó la respuesta de la propia Moria Casán, quien, fiel a su estilo, le remarcó la falta de amor propio. “Tapate vos, imbécil”, le dijo.

Además, la diva continuó: "Ahora, tampoco creo el interés genuino de los medios en mi defensa, ¿es para justificar el morbo de mostrarme por la twittera que no sé quién es? Solo dijo que me tape, así que easy amores, no me siento atacada".

"De esto me queda one more time mi efecto #fósforo disparador y lo mejor de todo es que Galmarini me llama para preguntarme cómo que orgasmeé pisando una milanesa en la Bristol. Jaaas! La deducción es la de siempre #MeImpresiona mi fama y... ¿Quiénes son? Love a todxs", concluyó la diva.

A todos los comentarios negativos, la dueña de la cuenta en cuestión contestó diciendo que la diva “no merece que la defiendan” porque “siempre se burló de todas las mujeres”.