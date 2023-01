Camilo Echeverry y Evaluna Montaner conforman una de las parejas más queridas por los internautas, pues no hay movimiento que sus seguidores se pierdan en lo que respecta a su relación, así como lo que tiene que ver con la crianza de Índigo. Recientemente, la pareja fue tendencia por un rumor de una supuesta separación, al parecer, por la forma en la que llevarían la sexualidad del bebé.

Pese a que los rumores apuntaban a supuestos conflictos al interior de la familia, Ricardo Montaner desmintió que se estuvieran presentando problemas entre el intérprete de Ropa cara, Aeropuerto y Vida de rico.

“La gente sin oficio se dedica a inventar historias que solo existen en la imaginación del perezoso… Un titular inventado es suficiente para provocar cataratas de mugre. La felicidad es imperdonable…”.

Todo parece indicar que la realidad es otra, ya que la famosa pareja confirmó que tendrán una nueva ceremonia de matrimonio, tal y como lo reveló en el último capítulo de la serie Los Montaner, que se transmite por la plataforma de Disney Plus. Los seguidores del colombiano y la venezolana quedaron con la boca abierta cuando escucharon los planes a futuro de los famosos.

Inspirados en ese gesto del líder del clan, Camilo y Evaluna recordaron que también querían renovar sus votos de casamiento celebrando los 3 años. Mau Montaner y su esposa, también se unirían a esta ceremonia múltiple tras cumplir cinco años de casados.

Emocionada, Evaluna accedió a la petición de su marido y acordaron que será en la India un lugar con mucho significado para la familia, debido a la vida espiritual que llevan adelante.

Marlene, esposa del cantante venezolano, agregó: “Habíamos quedado con Camilo y Evaluna porque ellos querían renovar sus votos en la India, así que podemos todos casarnos”. Por ahora, se desconoce la fecha de la boda múltiple que se dará en la India con gran cantidad de invitados famosos y las cámaras de distintos medios para continuar con la segunda temporada, pero sin dudas será este año.

Con esta noticia por tres, atrás quedaron las especulaciones de separación de los papás de Índigo, ya que en las últimas semanas, se ubicaron en el centro de las noticias de los medios internacionales por los rumores que apuntaban que existía una crisis en su matrimonio.

Al parecer, se trató de una falsa alarma. Lejos de separarse, tomaron una decisión a futuro que sorprendió a más de uno. Por el momento, los seguidores de la pareja tendrán que esperar a que se confirme la fecha exacta en la que la familia Montaner viaje a la India para celebrar la unión múltiple.

Camilo y Evaluna Montaner explicaron por qué eligieron educar a Índigo como un bebé no binario

Índigo fue el nombre elegido por Evaluna Montaner y Camilo para su primer hijo. Cuando lo anunciaron, se despertó cierta polémica en torno a su rareza y muchos pensaron que se trataba solo de un gusto de la pareja por ese tono de azul. Sin embargo, ambos dejaron a todos asombrados al explicar que su decisión se relaciona con el hecho de que la palabra es neutra y aplica tanto para cualquier persona al margen de su género.

Todo esto, por supuesto, tiene un trasfondo. Es que Camilo y Evaluna quieren criar a su bebé –que es genéticamente de sexo femenino- como una persona no binaria, es decir, permitirán que sea su hija la que en el futuro decida con qué género o no desea identificarse. Así lo explicaron en el programa norteamericano Al rojo vivo.

Sus decisiones respecto del embarazo fueron coherentes con su pensamiento: no realizaron la típica ceremonia de la revelación niño-niña y tampoco quisieron saber el sexo del bebé hasta su nacimiento.

Al parecer, entonces, para la pareja esto no solo es una tendencia de moda, sino un modelo de familia que, con los años, podrá contener a Índigo frente a cualquier decisión sobre su identidad. La decisión fue aprobada y celebrada por muchos, mientras que otros la cuestionaron al argumentar que, al día de hoy, no está extendido el concepto de persona no binaria.