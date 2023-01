Papa Francisco: "La homosexualidad no es delito"

El papa Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como "injustas''. Dijo que "Dios ama a todos sus hijos tal y como son" y pidió a los obispos católicos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBTQ en la Iglesia.

"Ser homosexual no es un delito'', dijo Francisco durante una entrevista con la agencia The Associated Press. Francisco reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGTBQ, y se refirió a la homosexualidad como un "pecado''. Sin embargo, atribuyó esas actitudes a contextos culturales y dijo que los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos.

"También el obispo tiene un proceso de conversión", dijo, añadiendo que debían mostrar "ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros''.

Cifras que asustan

Unos 67 países o jurisdicciones de todo el mundo penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y 11 de ellos pueden aplicar o aplican la pena de muerte, según The Human Dignity Trust, que trabaja para acabar con esas leyes. Los expertos señalan que incluso cuando las leyes no se aplican, contribuyen al acoso, la estigmatización y la violencia contra las personas LGBTQ.

Naciones Unidas ha pedido de forma reiterada que se abandonen las leyes que penalizan la homosexualidad y afirma que violan los derechos a la privacidad y a la libertad ante la discriminación, además de incumplir las obligaciones de esos países según el derecho internacional de proteger los derechos humanos de todo el mundo, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Francisco declaró esas normas como "injustas'' y dijo que la Iglesia católica puede y debe trabajar para ponerles fin. "Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo'', dijo. Citó el catequismo de la Iglesia católica para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados, y no deben verse marginados ni discriminados.

Las palabras del papa Francisco sobre la homosexualidad

"Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad'', dijo Francisco, que habló con AP en el hotel vaticano donde vive. Esas leyes son habituales en África y Oriente Medio y se remontan a la era colonial británica o se ven inspiradas por la ley islámica. Algunos obispos católicos las han defendido con firmeza como consistentes con la doctrina del Vaticano, que considera la actividad homosexual como "intrínsecamente desordenada'', mientras que otros han pedido que se revoquen porque suponen una violación de la dignidad humana fundamental.

Francisco dijo que en lo referente a la homosexualidad, debía distinguirse entre el delito y el pecado. "El ser homosexual no es un delito'', dijo. "No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo''.

Su salud y el futuro

En su primera entrevista desde la muerte el 31 de diciembre del papa emérito Benedicto XVI, Francisco también habló sobre su salud, sus críticos y la próxima fase de su pontificado, que cumple su 10mo aniversario en marzo sin la sombra de Benedicto en un segundo plano.

"Estoy bien de salud. Por la edad que tengo, estoy normal'', dijo el martes el pontífice de 86 años, aunque indicó que la diverticulosis, bolsas que se forman en la pared del intestino, había "vuelto''. En 2021 se le extirparon a Francisco 33 centímetros (10 pulgadas) de intestino grueso por lo que el Vaticano describió como una inflación causada por un estrechamiento del colon.

Añadió que una pequeña fractura en la rodilla por una caída se había curado sin cirugía, tras un tratamiento con láser y magnetoterapia. "Puedo morir mañana, pero vamos, está controlado. De salud estoy bien'', dijo con su ironía habitual.

Las especulaciones sobre la salud de Francisco y el futuro de su pontificado no han hecho más que crecer desde la muerte de Benedicto, cuya renuncia en 2013 marcó un punto de inflexión para la Iglesia católica, como primer pontífice que renunciaba en seis siglos.

El papa reconoció que había opiniones encontradas, pero pareció casi optimista al respecto. "Yo no lo relacionaría con Benedicto, sino por el desgaste del gobierno de diez años'', dijo sobre su papado. Su elección fue recibida primero con "sorpresa'' por la designación de un papa suramericano, dijo. Después llegó la incomodidad "cuando empiezan a ver los defectos que yo tengo, (...) no les gusta'', dijo. "Yo lo único que pido es que me las hagan en la cara, porque así crecemos todos ¿no?'', añadió.

Francisco elogió el "señorío'' de Benedicto, y dijo que con su muerte, "perdí un papá''. "Para mí era una seguridad frente a una duda, pedir el auto e ir hasta el monasterio y preguntar'', dijo sobre sus visitas a la casa de retiro de Benedicto para buscar consejo. "Yo perdí a un buen compañero''.

El papa también abordó las críticas de cardenales y obispos conocidas en las semanas desde la muerte de Benedicto, algo que describió como incómodo, "como la urticaria, que molesta un poquito'', pero que lo prefiere a que se mantengan en silencio. "Uno prefiere que no las haya (las críticas). Para tranquilidad, vaya'', apuntó. "Pero prefiero que las hagan, porque eso quiere decir que hay libertad para hablar''.