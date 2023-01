Máximo Thomsen, el más complicado de los acusados en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, pidió este lunes una consulta con una psicóloga en el penal de Dolores.



A dos días de los alegatos finales, el rugbier solicitó esta mañana una entrevista con un profesional de la Unidad Penal 6 de Dolores del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde se encuentra alojado junto al resto de los otros siete imputados en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de ese distrito.

Allegados a los internos confiaron a Télam que la charla entre el paciente y la profesional fue “buena”. A su vez, voceros del SPB señalaron que la unidad carcelaria cuenta con profesionales a disposición permanente para cuando lo requieran los internos, a quienes les efectúan un seguimiento médico y psicológico.

Thomsen también fue asistido periódicamente por un profesional en la Unidad Penal de Melchor Romero, donde estuvo alojado con prisión preventiva hasta el pasado 1° de enero. Se trata del momento en el que fue trasladado con el resto de los acusados a Dolores para asistir a las audiencias del debate.



En la derecha se puede ver cómo se encuentra Máximo Thomsen ahora. (Foto: Télam/Diego Izquierdo)

No es el único de los rugbiers que pidió en el tiempo que llevan detenidos asistencia psicológica, ya que, según los allegados, también la solicitó otro de los acusados luego de que se produjo un incidente entre los mismos imputados durante el tiempo que duró la pandemia.

En tanto, como es habitual cada tarde, los ocho acusados tendrán disponibles dos horas de recreación en el patio de la unidad, mientras que aguardarán el miércoles la visita de los padres en la cárcel.

Qué hizo Máximo Thomsen en la noche de la golpiza





La participación de Máximo Thomsen en la golpiza también puede reconstruirse a través de un audio de WhatsApp perteneciente a uno de los amigos en común de los rugbiers. Según aseguró ese joven, agendado en el grupo como Juani Neme, fue Thomsen quien pegó la última patada que dejó sin signos vitales a Fernando.

“Estaban en Le Brique y un chabón se le hizo el lindo a uno ahí, no sé si el que murió, pero uno de ese grupo, no sé. Se le hizo el lindo a Chano Pertossi, no sé si lo conocés. Se pelearon ahí, los sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería, se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu (Thomsen) le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató”, relató.

Y completó: “Un policía lo enganchó a Machu cuando se estaban cagando a palos ahí, y Machu salió corriendo, entró a la casa y supuestamente lo ficharon, no sé si ese policía o por las cámaras, porque está lleno de cámaras ahí en el centro”.

Uno de los tantos videos de la pelea capturados por los celulares de los testigos muestran a Thomsen caminando desafiante y con los brazos tensos. Antes de abandonar la escena del crimen, volteó su cabeza y miró por última vez a Fernando Báez Sosa, que yacía en el suelo, en cuero, y sin ningún signo vital.

Luego de abrazarse con sus amigos, fue hasta la casa que alquilaba junto al grupo en la ciudad balnearia y terminó aquella madrugada comiendo una hamburguesa en un local de comida rápida.