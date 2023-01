El dictador venezolano Nicolás Maduro anunció que finalmente no viajará a la Argentina para participar de la cumbre de la CELAC pese a los preparativos que se habían realizado para contar con su presencia.

En un comunicado, el régimen chavista argumentó que hay “un plan en el seno de la derecha neofacista” para agredir a su delegación, encabezada por el dictador Maduro.

En lugar de Maduro asistirá el canciller Yván Gil a la reunión de mandatarios y líderes latinoamericanos que se celebrará en la capital argentina el 24 de enero.

Gil llegó este mediodía a Buenos Aires en un vuelo privado, pudo saber Infobae de fuentes aeronáuticas. La aeronave, un Lear Jet 60, matrícula LV CCO, partió desde Caracas e hizo escala en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Además del canciller venezolano, en ese vuelo viajaron al menos tres diplomáticos.

Venezolanos se manifestaron contra la posible llegada a Argentina del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Previamente, Maduro había suspendido la reunión prevista para este lunes con su par de Brasil, Lula da Silva, en Buenos Aires.

El canciller venezolano Iván Gil llegó este lunes a la tarde a Buenos Aires junto a tres diplomáticos. Arribaron en un vuelo oficial.

La incertidumbre que había sobre el viaje de Maduro fue tema de la conferencia de prensa conjunta que dieron Alberto Fernández y Lula pasadas las 14.

"No tengo noticias de que el presidente Maduro no viene", sostuvo el mandatario argentino.

"No sé si Maduro va a venir, pero se me informó que quizás no venga", ​señaló el brasileño.

El encuentro privado entre Lula y Maduro estaba pautado para este lunes en horas de la tarde y hasta había sido incluido en la agenda oficial del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Sin embargo, desde el entorno de Lula confirmaron a Clarín que, por pedido del presidente venezolano, la reunión quedó suspendida. Luego cancelaría directamente la visita al país.

Este domingo, decenas de exiliados venezolanos protestaron en el barrio porteño de Retiro en repudio a la visita a Argentina de Maduro.

Con el apoyo de dirigentes de la oposición, los venezolanos se reunieron en la Torre de los Ingleses, frente al Hotel Sheraton, donde estaba previsto que se hospedara Maduro -a quien el Gobierno espera mañana- y donde se desarrollarán las jornadas de la Celac.

¿Quién es Yván Gil?

El canciller Gil Pinto asumió a principios de enero y es el cuarto ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela desde 2021, precedido por Jorge Arreaza, el actual embajador en Colombia Félix Plasencia y Carlos Faría.

El nuevo funcionario es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios del país. Desde 2017, se desempeña en cargos diplomáticos en Europa y, en octubre de 2021 fue designado encargado de negocios de Venezuela ante la Unión Europea.

Además, fue presidente de la Corporación de Desarrollo Agrícola y ministro de Agricultura y Tierras en dos ocasiones durante el Gobierno de Maduro.