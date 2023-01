Imparable, a tono con lo bien que se siente en tierra oceánica: el tenista serbio Novak Djokovic selló su pase a los cuartos de final del Australian Open, primer torneo de Grand Slam de la temporada y que ganó en nueve ocasiones, tras apabullar este lunes en su partido de octavos de final al australiano Alex de Miñaur (6-2, 6-1, 6-2).

En cuartos se enfrentará al ruso Andrey Rublev, en busca de las semifinales. El balcánico, repuesto de las molestias musculares en la pierna derecha que lo afectaron en su anterior duelo, necesitó solo dos horas y tres minutos para dejar fuera de carrera al último representante de los tenistas locales, al que impidió quebrar en todo el partido.

Con este triunfo, Nole agrandó su record personal en Australia y consiguió su victoria número 25 al hilo. Sin las molestias físicas de rondas anteriores, el serbio Novak Djokovic ofreció este lunes una lección de tenis y avanzó a cuartos de final del Abierto de Australia ante el joven ídolo local Álex de Miñaur, que solo consiguió cinco games.

“Quería ganar en tres sets, lo siento porque no se haya podido presenciar un partido más largo. Los primeros juegos fueron igualados y a partir de ahí me sentí más suelto y él estaba más tenso. Tenía que enfocarme en eso”, explicó el balcánico, tan confiado que tenía claro que había disputado “el mejor partido de la temporada”. “No he sentido ninguna molestia esta noche. Mi equipo médico y mis fisios, gracias a Dios que me ayudan. En el primer partido me sentí bien, pero en el segundo no tanto. Las cosas pueden cambiar rápido”, añadió.

Los números hablan de la contundencia del triunfo de Djokovic: un 75% de puntos ganados con primeros saques y un 67% con segundos, ni un solo punto de quiebre en contra, 26 golpes ganadores y 27 errores no forzados. Se esperaba mas de De Miñaur, lógicamente, pero no lo pudo exigir y sucumbió ante la distribución de golpes del serbio.

Su rival en cuartos de final será el ruso Andrey Rublev, que fue capaz de remontar un 2-5 en el quinto y definitivo set, salvando dos match points y tras un 3-7 en contra en el ‘tie-break’ final, ante el danés Holger Rune (6-3, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6) y que regresará al ‘Top 5′ del ranking ATP. “Es un top-10 establecido en los últimos años. Muy explosivo. Un poco como De Miñaur, así que espero que el resultado sea el mismo”, deseó Djokovic.

"Un rival con un nivel muy alto"

De Miñaur, que declaró estar "preparado para la batalla" antes del partido, admitió que se encontró "un rival muy bueno con un nivel muy alto".

"Creo que lo que viví hoy es probablemente un Novak muy cerca de su mejor versión. Para mí, si este es el nivel, creo que se va a llevar definitivamente el título", afirmó.

Después de unos primeros juegos parejos, el ganador de 21 títulos de Grand Slam pisó el acelerador hacia su 25ª victoria consecutiva en Melbourne y se atribuyó el primer set con cuatro juegos seguidos en los que solo permitió a De Miñaur hacer cuatro puntos.

El australiano crecido entre Sídney y Alicante perdió cinco puntos al hilo antes de poder inaugurar su marcador mediante un saque directo que fue celebrado con euforia por el público local.

Después de hacer unos estiramientos entre los dos sets en la pierna tocada, Djokovic no cedió en su empeño de terminar la tarea cuanto antes y volvió a encadenar cuatro juegos seguidos que disiparon la más remota opción de una remontada.

De Miñaur, que venía de conseguir algunas victorias que hicieron ruido frente a Rafael Nadal o el ruso Daniil Medvedev, solo pudo rascar dos juegos antes de claudicar ante el serbio.

"Realmente quería ganar en tres sets, nunca sabes qué va a pasar en la pista", afirmó "Nole", que terminó ovacionado en la pista tras haber disputado, en sus palabras, "el mejor partido de este año".