Agustina Cherri fue mamá por cuarta vez. Se trata de su segundo hijo con el músico Tomás Vera. La actriz anunció la llegada de Bono con una tierna foto en redes sociales.

“Bono Vera nació el 22/01/2023 a las 09:19hs. Es un Acuariano, conejo de agua”, dijo en referencia al zoodiáco. “Tiene 3 hermanos que lo aman, un papá que yo amo con todo mi ser y una mamá feliz”, destacó.

Agustina Cherri dio a luz a Bono

Y luego se ocupó de destacar el trabajo de su médico obstetra. “Gracias Diego Halle por acompañarme en cada uno de mis viajes hacia los brazos de mis hijos. Y a todo el equipo @metodocomparto @comparto_net por ser los mejores. ¡Parir y nacer en libertad”, escribió.

Cabe señalar que este profesional se ocupa de generar un clima para que, con todos los recaudos que debe haber en una clínica, las madres puedan dar a luz a sus hijos de una manera natural respetando, por sobre todas las cosas, sus propios tiempos. El Método Comparto es un sistema que no solo incluye la preparación para el parto, sino también la contención pre y post parto de la mujer y toda la familia.

Agustina Cherri, el día que anunció su cuarto embarazo

Cherri había contado cómo había recibido la noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia. “Me enteré de que estaba embarazada el día de la entrega de los premios Martín Fierro. Esa mañana, antes de ir al hotel a prepararme, me hice el test y me dio positivo. Estuve toda esa noche como en una nebulosa, con una sensación extraña. Encima, después vino el premio, que no solo me dieron a mí sino al programa y a compañeros... Ese día me fui a dormir sin entender nada de nada”, dijo Agustina que se llevó el galardón como Mejor Actriz Protagónica.

Y explicó por qué había esperado para dar a conocer su embarazo. “Lo que pasa es que estoy más grande, es el cuarto bebé, y también soy más consciente de ciertas cosas que pasan... Quería estar tranquila para contarlo”, señaló. Aunque aclaró que su pareja y ella deseaban mucho la llegada de esta criatura: “Este hijo fue súper buscado. Con Tomás teníamos ganas; siempre tuvimos la idea, no es algo que decidimos hace poco. Había que esperar el momento, nada más. Cuando terminó La 1/5-18 dijimos: ‘Vamos a ver si se da’, y también el destino hizo lo suyo”.

Días antes, la actriz había compartido con sus seguidores la reforma que estaba haciendo en su hogar con motivo de la llegada del bebé. “Lo prometido es deuda, voy a compartir el proceso de la reforma de nuestra casa. ¡Cada vez somos más! Y esta familia numerosa podrá manos en acción para crear nuevos espacios dentro de la casa original e histórica para nosotros. Nos espera un gran desafío. Vivimos en obra!”, escribió junto a un video.

Y explicó mientras mostraba cada detalle: “En realidad es una reforma, es una casa que tenemos desde hace muchísimo tiempo, desde que yo tengo 15 años... ¡Imaginen la historia que hay en esta casa!. Esto muestra la cantidad de años que tiene, la casa original era así, con ladrillo a la vista después se hicieron las reformas, como este revoque blanco y ahora va a seguir”.

“Toda mi niñez, mi juventud, todos mis hijos crecieron acá y ahora se viene uno más. ¡Necesitamos más espacio! por eso estamos agregando un cuarto, cambiando la cocina, un baño, un cuarto nuevo para los chicos. Un montón de cosas que les vamos a ir mostrando porque lo más lindo de todo es que vivimos acá, en obra, con los niños, los perros, somos una gran familia. Veremos cómo sale todo”, cerró Agustina muy contenta.