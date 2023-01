Romero acusó al gobierno de "anti peronismo" por la pobreza existente

El subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, calificó como inviable establecer como manos únicas de circulación las avenidas Mate de Luna y Belgrano, y aseguró que resultaría mucho más valioso construir los kilómetros que resulten necesarios para integrar a la ciudad de Yerba Buena a la avenida de circunvalación que arranca en Lules y que llega hasta la Ruta Nacional N°9 camino a Salta, a la altura de Villa Mariano Moreno.

Romero resaltó que esta es una iniciativa del ex secretario de Obras Públicas, Raúl Natella, quien estuvo en el cargo durante la gestión de Ramón Ortega y que llevó adelante la construcción de la avenida Presidente Perón en Yerba Buena, entre otros importantes proyectos.

Pero el funcionario municipal manifestó que "Tucumán no tiene una autopista porque el kirchnerismo en la provincia pavimentó un kilómetro por año, es decir, que tan solo hizo 20 kilómetros de rutas o caminos. Son promotores del ocio. Esto es producto de la impericia técnica, de la falta de ideas y de la insolvencia moral que tienen".

"Se enojan por el tema de El Cadillal (las críticas que hizo la oposición por las fallas que debe reparar el gobierno), pero está casi colmatado el dique, en la parte más profunda puede haber 20 metros de agua, y con la actual sequía la cota bajó unos 19 metros", afirmó Romero.

En esa línea, aclaró que nadie quiere el mal para la provincia, pero desde la oposición se hacen las advertencias ante el peligro que representan las filtraciones y el hundimiento de la Presa N°3 y que fue puesto de manifiesto en un informe privado, a cargo del experto Roger Bremen.

Mirando el crecimiento en infraestructura de provincias vecinas, Romero expresó que "la administración de Jaldo muestra como la mayor obra de infraestructura la construcción de una cárcel".

El verdadero anti peronismo

Romero rechazó a quienes lo acusan de anti peronismo al señalar que "a los que han hablando por ahí, quisiera que me digan que es el anti peronismo. Que la vicepresidenta (Cristina Kirchner), cobre 4.200.000 de pesos de jubilación y los jubilados cobren 40 mil mangos, eso es anti peronismo".

"Anti peronismo es también es unirse en un pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la restitución de los fondos coparticipables a la CABA y no hacer un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, por haber sido grabado ejerciendo tráfico de influencia con el camarista Enrique Pedicone por el tema del legislador Ricardo Bussi. En cambio, el que se fue es Pedicone", resaltó Romero, para agregar que "acaso la Corte le llamó la atención a Leiva? lo suspendió por algún tiempo? No, lo protegieron".

"Pero no solo que no lo suspendieron ni le llamaron la atención sino que Leiva es el presidente del Jury de Enjuiciamiento, es el titular de la Junta Electoral además de seguir siendo el presidente de la Corte de Justicia. Es además íntimo amigo de Jaldo (el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo)", afirmó.

En este contexto y marco, Romero consideró que "hay 700 mil pobres, eso es anti peronismo, como el hecho que tengamos que lamentar la muerte de 300 chicos que se suicidan como consecuencia del consumo del paco. En 20 años se han suicidado 20 mil jóvenes, menores de 17 años y no tenemos en Tucumán ningún centro tratamiento. La gente en los barrios dicen que ruegan que maten a sus hijos porque no tienen dónde tratarlos. Los que tienen plata van a Dean Funes (Córdoba) y a Salta, donde hay centros de tratamientos y Tucumán no hay esas cosas".

Por último, Romero señaló que "anti peronismo es que antes la gente comía con tenedor y ahora come del contendor. A mí me da pavura, se me llenan los ojos de lágrimas cada vez que veo los chicos revolviendo los contenedores de basura, en especial los que están en los bares, para comer, eso es anti peronismo. Están empobreciendo a la clase media".