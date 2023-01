El integrante del grupo anunció que no seguirá en la banda a días de presentarse en el Festival de Folklore de Cosquín. “Hace rato me quería ir".

Este domingo, Kike Teruel sorprendió al anunciar su salida de Los Nocheros. El salteño, que no es la primera vez que decide alejarse del grupo, afrontó los rumores de alejamiento y, mediante una historia de Instagram, confirmó la triste noticia.

“¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hay muchos rumores sobre mi partida del grupo, de Los Nocheros, y es verdad”, confirmó Teruel.





Horas más tarde, el cantante hizo un vivo de Instagram y explicó un poco más su decisión. “Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé”, comenzó el artista.

Y, agregó: “Me voy en un gran momento de mi vida. Es un momento adecuado para hacer esto. El grupo está muy bien, el 2022 fue espectacular. Y estoy bien con los chicos, tengo excelente relación con Mario, Alva y Rubén”.

Kike Teruel, integrante histórico de Los Nocheros, anunció que dejará el grupo musical. pic.twitter.com/WrvSwSdgNl — Caro Magnalardo (@CaroMagnalardo) January 22, 2023



“Hace rato me quería ir… es como jugar en un equipo y dar pases nada más, no ir al frente, y yo siempre fui de ir al frente”, explicó.

Además, Teruel lanzó una impactante afirmación que da cuenta de la importancia total de su partida: “Yo me hice con Los Nocheros, mi voz queda ahí. No voy a seguir como solista, no voy a seguir cantando”.

La noticia llamó la atención de los seguidores y los fans del grupo sobre todo porque se viraliza a pocos días de que Los Nocheros se presenten en el tradicional Festival Nacional de Folklore de Cosquín el próximo miércoles 25 de enero.

Conmovedor: el gesto de un peluquero con una paciente de cáncer



Una cámara de seguridad captó el momento en que una mujer asiste a la peluquería para raparse el cabello y la reacción del peluquero se volvió viral.

Definitivamente una de las enfermedades que más atemoriza al ser humano es el cáncer. Primeramente, porque llega sin avisar y no elige a quién y, en segundo lugar, porque en muchos casos no hay posibilidades de combatirlo. De hecho, el proceso angustiante que atraviesa una persona que padece tal afección es, en ocasiones, agónico y requiere el acompañamiento de sus seres más amados para sobrellevarlo mejor.

Uno de los signos más evidentes de una salud que se deteriora debido al cáncer es la caída del cabello y, por esa razón, los pacientes con cáncer que llevan realizadas muchas sesiones de quimioterapia tienden a raparse.



Este es el caso de una mujer que se acercó a una peluquería para cortar su cabello debido al proceso de salud que atraviesa y la reacción del estilista se volvió viral en la red social Twitter: no solamente abrazó a la mujer después de rapar su cabeza, sino que, además, comenzó a rapar la suya.

Este acto de amor y empatía fue captado por una de las cámaras de seguridad del lugar y, al trascender en redes sociales, alcanzó 24 millones de reproducciones y miles de comentarios aplaudiendo la actitud del hombre.

Mientras el peluquero pasaba la máquina de rapar por el cabello de la mujer, ella rompió en llanto y se tomaba la cabeza por la angustia de la situación. Inmediatamente, el estilista se conmovió y decidió demostrarle que ambos son iguales, a fin de alentar a la mujer y cooperar en su crítico momento. El vídeo cierra con un abrazo de ambos y allí es cuando es imposible contener el nudo en la garganta o las lágrimas.

"La humanidad no está muerta. Repito. La humanidad no está muerta. Los sentimientos no están muertos. Esto es lo que todo el mundo necesita… Alguien que estará con ellos en ese momento crítico de vida o muerte. Esto hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas", escribió una mujer en la publicación que tiene casi 400 mil likes y alrededor de 50 mil retweets.

Aunque se desconoce la identidad de las personas que protagonizan este conmovedor vídeo, las personas se involucraron de igual modo al comentar, likear y compartir un momento de vida que, sin lugar a dudas, nos invita a la reflexión.