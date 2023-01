Una nueva prueba complica la situación de Dani Alves, quien se encuentra detenido desde el viernes 20 de enero en el Centro Penitenciario Brians 1 de Barcelona. Está acusado de violación por una agresión sexual que cometió el 30 de diciembre de 2022 en el baño de una discoteca.



Leé también: El desesperado pedido de la mujer de Dani Alves luego de que el jugador quedara preso: “Tengan empatía”

En este contexto, el Periódico de España publicó una información que podría ser trascendente en la causa: las cámaras de seguridad muestran que el futbolista y la víctima estuvieron encerrados durante 15 minutos aproximadamente.

Este video generaría una contradicción en la versión del brasileño, que ya había cambiado su declaración anteriormente. Primero dijo que no conocía a la chica, luego que la había visto y más tarde que ella “se le tiró encima”.

Con las nuevas imágenes, se probaría que el jugador y la víctima estuvieron en el baño durante un cuarto de hora, en lugar de un minuto.

Además, El Periódico reveló la versión de la denunciante y describió con detalles el momento de la violación.

Los testigos también desmintieron a Dani Alves: varios presentes en el local bailable indicaron que el futbolista invitó a la víctima y a sus amigas a sentarse en su mesa VIP a través de un mozo, tal como declaró la denunciante. El mesero afirmó que fue él quien les acercó la propuesta a las tres mujeres.



El brasileño se encuentra en el Centro Penitenciario Brians 1, en Barcelona. (Foto: Web)Por: Departament de Justícia | DJUSTICIA



Cómo es la aterradora cárcel donde está detenido Dani Alves en Barcelona: las fotos



Dani Alves se encuentra en el peor momento de su vida. El jugador brasileño fue detenido por la policía de Cataluña tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en el boliche Sutton de Barcelona el 30 de diciembre. La jueza instructora de la causa dictaminó la prisión sin fianza para el futbolista de Pumas de México.

El futbolista ingresó en el Centro Penitenciario Brians 1, ubicado en Sant Esteve Sesrovires, un municipio en la parte norte de la comarca del Bajo Llobregat, en España. Se trata del penal que reemplazó a la histórica cárcel Modelo de Barcelona cuando cerró en julio de 2017. El jugador se encuentra en el módulo de ingresos, que son los distintos espacios en los que se divide una prisión. El brasileño permanecerá preso hasta definir su situación.

El desesperado pedido de la mujer de Dani Alves luego de que el jugador quedara preso: “Tengan empatía”





La modelo atraviesa un durísimo momento personal. Hace una semana murió su madre y en estas horas su marido, el futbolista brasileño, quedó en prisión por presunta violación.

Dani Alves pasó su primera noche en prisión luego de que el viernes una jueza de Barcelona hiciera lugar a la denuncia de una mujer que lo acusó de haberla violado en el baño de un local bailable de esa ciudad de España el último día de 2022. Joana Sanz, la esposa del jugador brasileño que militaba en Pumas de México, club que le rescindió el contrato, publicó un desesperado mensaje

El desesperado pedido de Joana Sanz, esposa de Dani Alves

“Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”.