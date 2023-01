El pasado 18 de enero se cumplieron tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue brutalmente atacado por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Conmocionado por esa fecha en particular, Rusherking tuvo un gesto de solidaridad por la memoria de Fernando y el sufrimiento de su familia e interrumpió uno de sus shows en La Costa Atlántica para decir unas palabras.

Rusher estaba interpretando sus mayores hits en un balneario de Pinamar, cuando decidió frenar el show y se tomó unos minutos del concierto para hablar sobre el crimen de Báez Sosa y para reflexionar sobre la importancia de erradicar la violencia entre los jóvenes.

En ese sentido, transmitió un mensaje empático y de paz entre sus fanáticos: “En este momento muy importante también quería dedicar unas palabras. Hoy, 18 de enero, se cumplen tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa. Y, desde mi posición, desde mi puesto, quiero pedir justicia para Fernando y paz para su familia".

"Y que concienticemos, que la mayoría de acá somos jóvenes, también para los papás, para los hijos, de que repudiemos la violencia y no miremos para un costado, y nos ayudemos entre todos nosotros”, aseguró el trapero oriundo de Santiago del Estero, generando la aprobación y el aplauso del público que estuvo presente en el after-beach de la Boutique Club de Mar, en Pinamar.

Desde los medios de comunicación y las redes sociales, fueron varios los famosos que también alzaron su voz para dar su parecer. Muchos se unieron en el pedido con el hashtag #JusticiaPorFernando que se gestó de manera espontánea en las redes sociales. Algunos lo hicieron compartiendo la foto del joven mientras otros optaron por repostear publicaciones de cuentas que vienen siguiendo el caso. Y también estuvieron los que decidieron dejar alguna reflexión.

Al comenzar el juicio, la China Suárez ya había hecho referencia al tema compartiendo un texto que rezaba: “Soy Fernando Báez Sosa. El 18 de enero de 2020 salí a divertirme con mis amigos y mi novia a un boliche en Villa Gesell. En un momento le tiramos sin querer un poco de bebida en la camisa de un chico, le pedimos disculpas, pero no entendieron que fue sin querer. A la salida del boliche me agarraron entre 8 y me golpearon hasta matarme, 2 más filmaban todo y se reían de mí, siendo cómplices de todo. Me golpearon tanto que incluso hasta después de que muera me siguieron dando patadas. Me dejaron tirado y se fueron a comer a McDonald’s para festejar que habían matado a ‘un negrito’ como dijeron. Ya pasaron 3 años y todavía no obtuve justicia. Lo cuento yo porque Fernando Báez no puede”.

El mensaje de Eugenia "La China" Suárez para Rusherking

El video, que luego circuló en las redes sociales, fue publicado por su novia, Eugenia "La China" Suárez que, orgullosa de su pareja, manifestó su apoyo y compartió su admiración por el músico.

"Mi hombre. Te admiro y te agradezco", escribió la actriz en su cuenta de Instagram. Rápidamente, el cantante le devolvió el piropo. “Te amo mi vida”, escribió y lo acompañó con un emoji de corazón rojo.

Se prevé que el juicio finalice el 31 de enero, pero también existe la posibilidad de que extienda ese límite establecido debido a la cantidad de testigos citados, que alcanzan las 130 personas.