Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría parcialmente nublado, y los vientos del sector noroeste correrían a una velocidad 1.6 km/h. La Humedad sería 50%. La visibilidad sería 10 kilómetros.

El sol salió a las 06:44 y se pondrá a las 20:18

La provincia sigue bajo “alerta amarilla” por temperaturas extremas. Según el organismo del tiempo, prevé que para después del mediodía, el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte correrían a una velocidad 5.3 km/h. Para este viernes se espera una máxima que rondaría los 40°.

El día se mantendrá con el cielo despejado, aunque también podrían haber posibilidades de precipitaciones aisladas desde esta noche, lo que traería un poco alivio.

Para mañana sábado, la máxima llegaría a los 35° y se esperan fuertes tormentas desde la tarde. En tanto, el domingo y el lunes las condiciones mejorarán y las máximas estarán entre 28 y 32°.

Las recomendaciones en caso de temperaturas extremas

Las temperaturas altas puede traer consecuencias en la salud, como pueden ser la deshidratación, golpes de calor o complicaciones a personas con enfermedades crónicas, incluso con incrementos en la mortalidad. Algunos de los síntomas son: aparición de sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos y hasta dolores de cabeza.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, se recomienda especial cuidado en personas mayores, bebés, niños y niñas, embarazadas y en lactancia, personas con alguna enfermedad crónica o con sobrepeso, personas expuestas al calor en su ambiente laboral y quienes viven en situación de calle.

En lugares cerrados

Si te encuentras en tu casa, trabajo, estudio u otro ambiente cerrado, debes:

Hidratate, tomá agua con mayor frecuencia (aun cuando no sientas sed). Procurá siempre consumir agua segura.

Evitá bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.

Incorporá frutas y verduras a tu alimentación y evitá las comidas abundantes.

Evitá realizar actividad física intensa.

En la vía pública

Si te encuntras de paseo, realizando trámites o trabajando, es importante que ante una ola de calor puedas evitar la exposición directa al sol en los horarios de mayor temperatura, es decir, de 10:00 a 16:00 horas, en especial bebés, niñas pequeñas y niños pequeños.

También es importante utilizar protección solar, mantenerse hidratado y consumir agua segura con mayor frecuencia, aun cuando no se sienta sed, y prestar atención a la aparición de algún síntoma. "En relación a las personas adultas mayores, mientras dure la ola de calor se sugiere no salir a la calle sin compañía y en caso de sentirse mareado o muy afectado por las altas temperaturas se debe prescindir de salir al exterior para que el calor no refuerce negativamente la sintomatología", sostienen desde Salud.