Los colores fuertes y llamativos son un must este verano en donde prima el glamour y la comodidad. Cómo estilaron las celebridades argentinas sus outfits

Con el inicio de temporada, se imponen nuevas tendencias que abarcan colores, texturas, diseños y accesorios. El dorado, plateado, y los colores metalizados serán los favoritos de este verano y tomarán fuerza, reinventándose para ser protagonistas. Esta temporada, lucir colores llamativos es un must. Desde el rosa hasta el naranja, el amarillo y el azul, las famosas eligen vestir con colores fuertes en este verano 2023.

Los brillos y el metalizado son elegidos por las mujeres a diario a la hora de crear un outfit sofisticado. Estos detalles le dan elegancia al look y permiten que las mujeres se destaquen a la hora de vestir. Sin embargo, el metalizado ya no es lucido únicamente por las noches. Este año, las actrices, influencers y modelos argentinas van más allá y visten estas prendas en eventos de día y le brindan glamour y estilo a sus looks.

No importa la edad o el tipo de cuerpo. Existen distintos modelos que se ajustan a todas. Hoy, la idea de esconderse del sol cuando el mar y la arena mandan, ya comenzó a ser un tema del pasado. Es por eso que la temporada 2023 se viste de bikini. Con protector solar y colores estridentes, este verano se afronta en dos piezas y las famosas, sin importar el escenario, son las primeras en hacer uso de este imprescindible estival.

El bikini: un imprescindible que llegó para todas

Hoy, poco queda de esos prejuicios que obligaron a las mujeres a no mostrar su cuerpo durante años. En la actualidad, en las playas este modelo ya no tiene límites, aunque sí adaptaciones. Aunque en la actualidad nos parezca común ver a las mujeres luciendo una bikini, en el pasado no lo era.

Monocromos, con estampados, en animal print o haciendo uso del flúo, los trajes de baño en dos piezas son los más elegidos por las mujeres argentinas, en especial por las celebrities. Su aumento en las playas argentinas y del mundo surge gracias a que ahora se encuentran con distintos estilos y modelos.

Los colores fuertes, los estampados y los cortes son los protagonistas y los más elegidos por las modelos, actrices e influencers argentinas que disfrutan del verano a pleno en esta temporada 2023. Y la diversidad de diseños les permite elegir la prenda con la que se sienten más cómodas.

El animal print es un estilo que no pasa de moda. Todos los veranos este estampado es elegido por las mujeres para disfrutar del sol y la arena. Y para las más osadas están las microbikinis, ya que cuentan con corpiños con más pequeños y bombachas son colaless.

El plateado es tendencia este verano 2023 ya que no solo se puede usar para darle glamour y sensualidad a un look de noche, si no que también se puede usar de día con un jean o un short y unas zapatillas que le den un estilo más casual.

Esta temporada de bikinis trae diversidad de diseños, formas y tamaños. Se busca que las mujeres se puedan sentir cómodas con el modelo que elijan y puedan disfrutar de la playa relajadas. Uno de los modelos que es tendencia este verano es el corpiño con aro. Este formato permite un buen calce y da comodidad para quienes lo eligen.

Las mujeres visten prendas que las hagan sentir cómodas y únicas este verano. Los colores metalizados y los brillos son grandes aliados para crear looks originales y cancheros para disfrutar no solo del día si no también de la noche. Las celebridades argentinas vistieron los colores más destacados del momento y brillaron durante sus vacaciones.