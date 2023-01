Ocaranza criticó al gobierno por el manejo de la falla en El Cadillal

Sin ánimo de alarma a la población, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Rodolfo Ocaranza, señaló que el municipio puso en marcha un plan de contingencia ante el posible colapso del dique Celestino Gelsi, a partir del informe que advierte de la existencia de filtraciones y hundimientos en la represa.

En base a la documentación que está en poder del intendente Germán Alfaro, el funcionario precisó que "tenemos una profunda preocupación porque estamos en alerta amarilla por la seguridad del dique El Cadillal y esto nos obliga a tomar algunas medidas, por el posible colapso de la presa en corto y mediano plazo en caso de que no hagan los trabajos requeridos".

Ocaranza indicó que el informe del consultor externo, Roger Bremen, "habla que están en riesgo 115 mil viviendas de la provincia y unas 450 mil personas que podrían verse afectadas por una inundación, ante el posible colapso del dique".

Si bien reconoció que no se produciría un tsumani "se está contemplando que podría darse un aumento en el nivel del agua que cubriría la mitad del Parque 9 de Julio, atravesando gran parte de la zona Este hacia el Sur de la ciudad, afectando a cientos de escuelas, centros sanitarios y otras dependencias que constan en el informe en cuestión".

Es así que la Intendencia ordenó realizar un relevamiento desde avenida Juan B.Justo hacia abajo cubriendo los barrios Obispo Piedrabuena y Centenario, la avenida San Ramón y la costanera, la zona del Mercofrut y el barrio Alejandro Heredia, entre otros.

Ocaranza criticó al gobierno al señalar que "lo que me sorprende, es que este alperovichismo residual que lleva más de 20 años en la provincia, no solo no está dejando obras sino que las pocas obras emblemáticas que tiene Tucumán están en riesgo de desaparecer".

"Esto habla claramente de la inoperancia total de este gobierno y que lo tenemos desde hace muchos años, donde a Alperovich se le caían los puentes, ojalá a este no se le rompan los diques", afirmó Ocaranza.