Shakira sigue dando de qué hablar en las redes sociales con el sencillo musical que estrenó junto a Bizarrap y en el que lanza varias indirectas en contra de la relación que sostienen Gerard Piqué y Clara Chía. Y es que no es para menos, ya que, en menos de 24 horas, la barranquillera logró posicionarse en el Top 50 de la lista mundial de canciones en Spotify.



“#1 DEL MUNDOOO @spotify GRACIAS A TODOSSSS, OTRO NÚMERO UNOOOO LPM!!!?????????? VAMOS, GRACIAS @Shakira”, escribió elrapero argentino a través de su cuenta de Instagram. Por su parte, la colombiana hizo lo propio en su cuenta de Twitter: “Gracias al increíble Bizarrap y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”.

Y es que en una semana de haber sido lanzada en YouTube y las diferentes plataformas digitales, Shakira sigue dando de qué hablar con la Music Sessions #53, pero en esta oportunidad con los bailes virales que han protagonizado sus seguidores tanto en TikTok como en los Reels de Instagram, ya que a través de su cuenta oficial de esta red social en la que acumula cerca de 81 millones de seguidores, compartió un video junto a unas reconocidas creadoras de contenido.

Shakira definió su nuevo tema como una catarsis y desahogo. Instagram @shakira



Esto fue interpretado por sus seguidores como un nuevo movimiento de la intérprete de Te Felicito y Monotonía como un agradecimiento a sus seguidores gracias al apoyo que le han dado a su sencillo.



En las imágenes se ve a cuatro mujeres al interior de un salón de baile en un gimnasio y mientras suena la estrofa que cita “Esto es pa’ que te mortifiques, mastique y trague, trague y mastique, yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques… Entendí que no es culpa mía que te critiquen… Yo solo hago música, perdón que te sal-Piqué…”, van rotando y en un momento se ve a la colombiana frente a la cámara siguiendo la coreografía.

El look que eligió la cantante fue un pantalón de sudadera que en sus piernas lleva dos cortes asimétricos en blanco y palo de rosa, en la parte superior optó por un top de gimnasia de manga larga que lleva unos cortes a lo largo de sus brazos acompañado de un escote entre la parte del cuello y su busto, en color negro. Sus acompañantes eligieron ropa cómoda y de estilo urbano para no desentonar junto a la cantante.

Los comentarios no tardaron en aparecer y uno de los primeros que lo hizo fue Bizarrap que escribió “Claroooo”; en otros le dicen: “eres increíblemente hermosa, te amo”; “santa sepultura a Piqué;” “Todas defendiéndote y tú siguiendo de nuevo al pique estamos todas así”; “ya va siendo hora de una gira”; “la verdadera patrona”; “está más bella que nunca”; “divina”, “a darle duro al trend”, entre otros.

Cabe mencionar que, el éxito que ha tenido la barranquillera con su más reciente sencillo es compartido con un joven caleño que le ayudó a que los versos que tenía armados pudieran hacer juego perfecto con la melodía del tema. Además, agregó que la primera versión que escuchó de la composición musical era un poco más “agresiva” por lo que decidieron hacerle unos ajustes.