A través de un hilo publicado en su cuenta de Twitter, Horacio Rodríguez Larreta respondió los comentarios en redes sociales por su particular manera de sujetar una botella de agua. “Tengo temblor esencial, me lo diagnosticaron a los 5 años. Es una condición que afecta el pulso, aunque nunca modificó mi vida. Sin embargo, está y hace que algunas situaciones las viva diferente al resto”, expresó. Ya había hecho referencia al tema en 2016.

“Me pasaba de chiquito cuando tenía que dibujar o aprender a escribir, me pasa hoy cuando tengo que sostener una botella o un micrófono y me va a pasar dentro de 20 años cuando esté dibujando con mis nietos”, dijo el jefe de gobierno porteño.

El referente del PRO aclaró que no es algo que trate de ocultar. "Me pasa y está a la vista de quien preste atención", agregó siempre a través de su cuenta en Twitter.

Tomo agua con las dos manos, pierdo al yenga y las selfies me salen movidas. pic.twitter.com/VBi1Ynh87c — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 18, 2023

Si bien Rodríguez Larreta respondió a esta foto, ya lo había aclarado en 2016 cuando surgieron algunos interrogantes sobre su estado de salud y descartó que sufra mal de Parkinson. "No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver médicamente. La pregunta me la hicieron muchas veces, es una buena oportunidad para aclarar y cortar con estos rumores", dijo en ese momento.

Fue durante una entrevista con Alejandro Fantino que el ahora dirigente del PRO le agradeció al conductor por la pregunta sobre su constante temblor en las manos y despejó toda sospecha. "Tengo diagnosticado algo que se llama temblor esencial. Muchos no lo saben porque es imperceptible", puntualizó.

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta

Rodríguez Larreta explicó que lo padece desde su nacimiento. "En el colegio me jodían en las clases de caligrafía pero mi peor problema fue no poder jugar a los palitos chinos", bromeó.

No obstante trató de relativizarla al explicar que es una enfermedad neurológica pero sin riesgos para su profesión. "No pasa nada, no cambia nada, no empeora ni mejora nunca. Si hubiera querido ser cirujano o algo que requiere mucha precisión por ahí se me hubiese complicado", añadió.

¿Qué es el temblor esencial?

Es un trastorno del movimiento que principalmente afecta a las manos, pero también puede comprometer la cabeza, la voz y las piernas. Se trata de un tipo de movimiento rítmico y oscilatorio involuntario que se produce durante los movimientos voluntarios o al mantener una posición en contra de la gravedad.

Se produce por la contracción alternante de músculos agonistas y antagonistas. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres y es más común en personas mayores de 65 años.

Se sabe que el temblor esencial es el resultado de una comunicación anormal entre determinadas áreas del cerebro como el cerebelo, el tálamo y el tronco encefálico. Lo que no se sabe a ciencia cierta es por qué algunas personas lo padecen y otras no, sin embargo las investigaciones tienden a apuntar a que el trastorno se debe a causas genéticas.