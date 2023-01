Dólar hoy: la cotización libre baja a $376

El Gobierno sigue con atención la cotización del dólar blue. Es una cuestión de expectativas, como siempre ocurre en economía. Así explican en el Gobierno el anuncio tempranero y sorpresivo del ministro Sergio Massa, antes de que abran los mercados financieros, de que el Banco Central (BCRA) saldrá a recomprar deuda en dólares por US$1000 millones (a valor de mercado).

El objetivo principal es que el alza que tuvo el valor del dólar blue (de 9% en los primeros días del año) no contagie a los otros tipos de cambio financieros, el MEP y el CCL, que subieron alrededor de 4% hasta ayer. El objetivo complementario es darle un sostén a la cotización de la deuda soberana, que en los últimos años se encuentra muy castigada debido a la desconfianza de los inversores hacia el país.

El dólar blue cotiza a $ 376

Después de haber bajado $ 4 en el inicio de la jornada, el dólar blue recuperó $ 2 y se comercializa a $ 372 para la compra y $ 376 para la venta.

El “contado con liqui” cae más de 3%

Los precios de los bonos soberanos en dólares suben 7% en promedio en Wall Street después de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara que el Tesoro recomprará más de USD 1.000 millones en títulos, más que nada aquellos regidos por tribunales extranjeros.

El salto en la cotización dólares define una brusca caída en el tipo de cambio implícito. Así, el “contado con liquidación” resta 13 pesos o un 3,6%, a $349 a través del Global 2030 (GD30C), mientras que el MEP se estabiliza en $341 a través del Bonar 2030 (AL30D).

El riesgo país vuelve a bajar

El riesgo país volvió a bajar este miércoles y se ubica en los 1.804 puntos básicos, la marca más baja desde el 5 de mayo pasado. El indicador elaborado por la banca JP Morgan da cuenta del riesgo que implica prestarle dinero a cada país.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este miércoles la decisión de recomprar mil millones de dólares de la deuda externa con el objetivo de bajar el riesgo país.

"US$ 1.000 millones", el anuncio de Massa se transformó en tendencia en Twitter: las críticas de los economistas

Por qué el término "US$ 1.000 millones" se transformó en tendencia en Twitter. Como siempre pasa, las redes son las catalizadoras de las opiniones a favor y en contra de todo tema de actualidad, y los movimientos y decisiones del Gobierno en particular, así como la reacción de la oposición, sobre las decisiones políticas o económicas que se llevan a delante no son la excepción.

Con la fuerte escalada del dólar blue en el ojo de todos, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este miércoles la decisión del Gobierno de abrir un "proceso de recompra de la deuda externa argentina por más de mil millones de dólares" con el objetivo de calmar a los mercados.