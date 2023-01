Hace apenas una semana, un guardavidas santafesino se había convertido en noticia por rescatar, en Río de Janeiro, a dos niños que se estaban ahogando en el mar.

En las últimas horas, otro guardavidas también fue protagonista de un hecho llamativo. Agustín Maldonado, oriundo de la ciudad de Santo Tomé, fue agredido en una de las principales playas de Itapema, Brasil, “por ser argentino”.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el balneario Meia-Praia Beach, cuando un médico brasileño, de 43 años, luego de agredir a otras argentinas, golpeó al joven provocándole tres lesiones: fractura de una costilla, pinzamiento en una vértebra y una astilla en el cúbito del antebrazo.

La agresión tuvo lugar cuando el cuerpo de guardavidas del balneario se dispuso a realizar la actividad física diaria, como cierre de la jornada. El atacante logró entrometerse entre los participantes y, sin previo aviso, atropelló a Maldonado para hacerlo caer y luego le dio varios golpes de puño.

“Cuando los guardavidas íbamos a empezar con nuestra actividad física, que se trataba de trotar unos 200 metros y después ingresar al mar, este hombre se levantó de su reposera y vino directamente a chocarnos. Mis compañeros se fueron abriendo, yo venía atrás de todo y ahí es cuando me impacta”, explicación Agustín.

El joven guardavidas sufrió quebradura de una costilla

Y agregó: “Yo caí, me intento levantar y le pido disculpas, pensando que yo lo había atropellado a él. Cuando me escuchó hablar, hice dos pasos y me pegó. Ahí lo detuvieron”, explicó el joven.

Por su parte, antes de agredir físicamente a Agustín, el hombre había acosado a dos guardavidas mujeres, también argentinas, a quienes atacó verbalmente por no ser brasileñas y estar trabajando allí. “Este señor había tenido un altercado previo con otras chicas argentinas, a las que se les acercó a hablar y viendo que ellas no le daban importancia a lo que les decía, se puso agresivo. Les empezó a gritas, y cuando se dio cuenta de que eran argentinas, les gritaba más fuerte. ‘¿Por qué están acá? Vuelvan a su país’, les decía y se puso bastante violento”, explicó Agustín.

El agresor estuvo detenido hasta la medianoche del sábado donde recuperó su libertad, tras realizar el pago de una fianza. El 23 de febrero será la audiencia en el Foro de Itapema. El médico brasileño deberá enfrentar los cargos de desacato a la autoridad, lesiones graves a un funcionario público y acoso sexual.

La salud de Agustín

Producto de este desafortunado hecho, Maldonado deberá respetar los 45 días de reposo absoluto, que le indicaron en el hospital local. Sin embargo, tendrá que atravesar un mes y medio de cuidados, sin trabajar ni percibir su sueldo. “El cuerpo de bomberos militar se está encargando de ver si me pueden ayudar a partir del seguro, para poder tener un mínimo de ingreso y poder quedarme acá”, reveló Agustín.

El joven guardavidas llegó a Brasil el pasado mes de septiembre, con la intención de trabajar de su profesión, aprovechando la época de verano, y actualmente vive junto a otros tres argentinos. Sin embargo, su idea es continuar de viaje a Europa, para seguir en la temporada estival. “Estoy en la espera del alta medica, porque para poder trabajar en Portugal debo hacer un examen, para recibir el título de nadador salvador”.