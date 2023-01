Luego de las victorias frente a Rayados de Monterrey y Millonarios de Bogotá, River llegó a Orlando con la intención de cerrar su gira de amistosos en Estados Unidos con una nueva alegría. Desde el vamos Martín Demichelis sorprendió con la formación y con el dibujo inicial: un 4-3-3, con Franco Alfonso como uno de los extremos y con Nacho y Aliendro como interiores en la mitad de la cancha. Además, abajo plantó nuevamente una línea de cuatro, con Maidana y Mammana como centrales.

El ensayo del ténico millonario pareció no tener buenos resultados en los primeros minutos de juego, en los que Vasco da Gama presionó sobre la salida de la defensa de River, recuperó muy rápido en balón y puso en apuros a Franco Armani, que respondió de buena manera en sus primeras intervenciones. A los 4 minutos llegó una de las más claras de la primera etapa: Gabriel le ganó las espaldas a Mammana, remató a quemarropa y el Pulpo de Casilda respondió con la solidez habitual.



Cuatro minutos más tarde, producto de otra desinteligencia defensiva, José Luis Rodríguez quedó de frente al arco y sacó un zurdazo desde la puerta del área que se fue por encima del travesaño. No fue el único susto: a los 11 minutos llegó otra vez Vasco, esta vez con un centro de derecha a izquierda. Erick Markus cabeceó de pique al suelo y Franco Armani voló para la foto. Contuvo en un solo tiempo. Hasta ahí, era todo del equipo brasilero.



El equipo de Martín Demichelis entendió que tenía que hacer un partido de transiciones rápidas, sin complicarse en la salida desde fondo. En definitiva, tenía que jugar a un toque y salir por las bandas, donde Vasco da Gama jugaba con sus laterales adelantados y dejaba amplios espacios a sus espaldas. A los 17 minutos el Millonario tuvo su primera chance a través de un tiro libre sobre la izquierda que ejecutó Franco Alfonso y que alcanzó a desviar Alexander Silva a puro reflejo.

Cinco minutos más tarde, River volvió a mostrar fortalezas desde el balón detenido y como sucedió hace unos días atrás en el encuentro frente a Millonarios, ganó en las alturas para abrir el marcador. Esta vez el protagonista fue Emanuel Mammana, que le metió un cabezazo tremendo a un centro preciso de Nacho Fernández que cayó sobre el punto penal. El central del Más Grande puso la pelota contra el palo y comenzó a torcer la historia del partido.



Con el 1 a 0 a favor, el equipo de Martín Demichelis ganó en confianza y se hizo dueño del trámite. Más allá de algunos remates de tiro libre que tuvo Vasco cerca del área de River y que salieron desviados, las chances más claras las generó el Millonario. A los 38 minutos avisó Pablo Solari con un buen zurdazo desde la puerta del área que alcanzó a manotear Alexander Silva. La jugada nació de una buena contra iniciada por Miguel Borja. River merecía más a esa altura.

Antes del pitazo para ir al descanso, el equipo de Martín Demichelis construyó la mejor jugada del partido: los protagonistas fueron Aliendro, Solari y Fernández, que jugaron a un toque. Nacho fue el que tiró el centro atrás para el ingreso de Miguel Borja, que empujó de frente al arco y estableció el 2 a 0. El colombiano le puso justicia unos primeros cuarenta y cinco minutos en los que River fue de menos a más. Terminó dominando y jugando un fútbol de alto vuelo.

En el complemento River tuvo un primer cuarto de hora en el que pudo haber liquidado la historia con holgura. Ya de entrada, a los 3 minutos, Miguel Borja quedó prácticamente mano a mano con el arquero de Vasco. El colombiano remató con un zurdazo mordido que terminó impactando en la parte exterior de la red. Fue el primer aviso.

A los 10 minutos de la segunda etapa el elenco de Martín Demichelis estuvo otra vez cerca del gol. El juvenil Franco Alfonso, uno de los hombres más desequilibrantes de River hasta el momento, se animó a gambetear en velocidad, encaró hacia el arco y remató de derecha. Llegó algo mal pisado al disparo y la pelota se fue ancha, cerca del poste izquierdo de Alexander Silva.



A partir de los 15 minutos, con algunos cambios en el medio en los dos equipos, el partido volvió a ser palo y palo. A los 11 minutos Gabriel sacó un zurdazo que salió apenas desviado. A los 24 minutos, Pedro Raúl rebotó de cabeza, tocó con José Luis Rodríguez y el Puma sacó un derechazo que se fue lejos el palo izquierdo del Pulpo Armani. Más allá de la resolución, fue una de las mejores acciones del elenco brasilero.

Los minutos finales volvieron a ser de River, que contó con algunas situaciones más para estirar el marcador. Tuvo en la cabeza de Pablo Solari una chance inmejorable, pero el ex Colo Colo denifió incómodo tras un centro estupendo de Milton Casco. A cuatro del cierre, el que llegó al fondo para tirar el centro atrás fue Santiago Simón, que encontró a Lucas Beltrán en posición de nueve. El ex Colón definió de zurda, de frente al arco, pero no tuvo puntería en el toque final.

Sin embargo, Lucas Beltrán tendrá su revancha un par de minutos después. A los 42 minutos, cuando River ya comenzaba a meter a Vasco contra su área, apareció el delantero para sacar un fierrazo contra el palo derecho. El arquero Alexander Silva no tuvo nada que hacer. Un broche de hora para una gran actuación del Millonario, que fue de menos a más y terminó plasmando la diferencia en el marcador.