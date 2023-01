En el marco del último acto de defensa que tendrán los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa este miércoles, el abogado Hugo Tomei estaba reunido en el penal de Dolores con los imputados, preparando la estrategia.

Según adelantó Fernando Tocho, el letrado se encontraba dialogando con los rugbiers. "Le quedan pocas horas para hacer su defensa, para que la declaración tenga valor y están afinando el lápiz para los alegatos", analizó.



"La línea del doctor Tomei es eliminar el dolo", explicó, indicando que los implicados pretenderían convencer al tribunal que no tuvieron intención de matar a Fernando.

Ya declararon tres rugbiers durante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa



Ciro Pertossi, uno de los ocho imputados del crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, rompió este martes el silencio al declarar en el juicio por el caso y confirmó que es quién aparece en uno de los videos que captaron la agresión, pero que no pateó a la víctima porque advirtió que estaba tirada en el piso y se contuvo.

El mayor de los dos hermanos Pertossi (22) -el otro es Luciano (21)- pidió la palabra minutos después de que se puso en marcha la penúltima jornada de testimonios ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, y dijo que quería aclarar una cuestión respecto de una de las imágenes que se reprodujeron en distintas audiencias del debate.

"Este chico soy yo. Y quisiera aclarar que esa patada no la doy, y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes", declaró el joven, de pie, mientras señalaba con un puntero su imagen en la pantalla.

En su breve exposición, el imputado también se refirió al mensaje de audio que envió al resto de los acusados tras el ataque, a través del grupo de WhatsApp "Los delBoca3" que compartían, en el que aseguraba: "Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie".

"Quiero aclarar que cuando yo estaba viendo el teléfono, uno de los chicos dice que ya hay agite en Zárate, de que nos habíamos peleado. Yo no quería que mis padres se enteren que nos habíamos peleado", señaló ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.

Tras su declaración, Ciro adelantó que no respondería preguntas de los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y tampoco de los abogados del particular damnificado, Fernando Brulando y Fabián Améndola.

Ciro Pertossi fue el tercer imputado que pidió declarar desde el inicio del juicio el último 2 de enero, luego de que la semana pasada lo hizo su hermano Luciano (21) y el lunes Máximo Thomsen (23), quien habló durante 50 minutos.

Llantos, nervios y caras de angustia: así vivieron los rugbiers las declaraciones de sus padres



En la audiencia de este martes hablaron los papás de Enzo Comelli y de Luciano y Ciro Pertossi. También expuso la mamá de Matías Benicelli. La ronda de testigos pedidos por la defensa termina este miércoles.

Si fue o no parte de una estrategia, solo lo sabe él. Sea como sea, este martes Máximo Thomsen volvió a llorar dentro de la sala donde se lo juzga por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020.



El rugbier se mostró muy angustiado cuando empezó a declarar Mauro Pertossi, el papá de Ciro y Luciano.

Frente al tribunal, el hombre contó que sus dos hijos tenían sus vidas armadas antes del crimen y que ahora toda la familia vive momentos terribles.