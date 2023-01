Boca presentó a Bruno Valdez, el defensor paraguayo

Boca sumó su primer refuerzo en este mercado de pases. Bruno Valdez, defensor central paraguayo de 30 años, llega para fortalecer una zona que estaba diezmada y en la que hubo muchas especulaciones en cuanto a incorporaciones – como es el caso de Sergio Barreto-, pero que no se alcanzaba ninguna negociación concreta.

Con Jorge Amor Ameal de un lado y Chico Serna del otro, Boca presentó a Bruno Valdez. "Quiero que quede claro que él dejó un contrato muy alto de los brasileros por venir a Boca", resaltó Ameal. Después, contó que Román le mandaba un saludo grande.

¡Todo 🆗 para el primer refuerzo del Xeneize! ✅



Bruno Valdez se realizó los chequeos médicos de rutina y se transformará en nuevo jugador del único grande.

En conferencia de prensa, el surgido en Sol de América, reveló porque decidió ponerse la remera del Xeneize. “Tenía el deseo de venir a un club grande como Boca. Estoy agradecido con toda la gente por el recibimiento. Trabajaré para estar a la altura de lo que es el club".

"Recibí al llamada de la institución y la primera que se me ocurrió llamar fue a Oscar que me ayudó a tomar la decisión. Me habló bien del club, me dijo que me iban a recibir con los brazos abiertos. Hay un grupo humano muy bueno y eso me ayudó a tomar la decisión".

"OSCAR (ROMERO) ME HABLÓ MUY BIEN, HAY UN GRUPO HUMANO MUY BUENO" sentenció Valdez sobre su llegada a Boca.



📺 #ESPNenStarPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/qjxRZ115KD — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2023

El ex América de México, donde metió 27 goles en 227 presentaciones y se puede jactar de ser el defensor extranjero con más goles en la historia del club, es un jugador fuerte, con juego aéreo para ganar en defensa y en ataque, es una garantía de confianza. Y no sólo a la hora de salvar el arco propio, sino también en área rival.

¿Cómo está físicamente? “Estoy para jugar mañana. Vine a hacer la pretemporada con el club, estaba para jugar la primera fecha pero el club tenía exceso de extranjeros, por eso tomaron la decisión".

A la hora de hablar de sus características dio una descripción detallada de como es su estilo de juego: "La única promesa es de sacrificio, compañerismo. Me gusta tener la pelota, salir jugando, marcar goles, eso es mi fútbol. Jugar bien con la pelota. Y cuando hay que meter, para guardar el resultado".

Es diestro, pero puede jugar bien las dos posiciones de la zaga: "En la Selección me lo pedían y lo hacía sin problemas". Incluso, tanto en sus arranques como en el seleccionado de Paraguay se desempeñó como marcador lateral derecho. Claro, mide 1m81 y pesa 80 kilos. Eso le permite, además, tener velocidad y también una buena lectura de juego que le permite anticiparse a sus rivales.

Además, cuenta con trayectoria en la selección paraguaya. El primero que lo llamó fue Ramón Díaz. Jugó encuentros de Eliminatorias Sudamericanas y disputó tres Copa América (Chile 2015, Estados Unidos 2016 y Brasil 2019). Tiene 32 partidos y un gol, aunque hasta noviembre pasado, cuando recibió la convocatoria de Guillermo Barros Schelotto, llevaba casi tres años sin ser convocado.

A su vez, detalló cuales serán los objetivos planteados de cara a esta nueva etapa: "Estoy feliz de vestir este escudo, sé de la historia del club y lo que tengo en la cabeza es jugar ya. Entrar a la Bombonera con toda la gente y darles la alegría que se merecen siempre".

