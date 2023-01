El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta recibió a la vicepresidenta del PRO, Carla Porta y al presidente de la Asamblea, Roberto Avila, para conversar sobre el escenario electoral e intercambiar experiencias de gestión.

Porta, decidida a acompañar a Horacio Rodríguez Larreta en el armado del PRO Nacional, dijo: "Creemos que la Argentina puede cambiar en serio y para siempre.

"Con Horacio hablamos de eso con una visión federal, llevando los modelos exitosos de CABA a nuestras ciudades", dijo Porta, que competirá en Las Talitas.

Porta aprovechó la visita a Buenos Aires para conocer algunos aspectos de la gestión que el PRO lleva adelante en la capital argentina desde 2007.

"Buenos Aires es la mejor gestión de la Argentina. Con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad es una de las mejores capitales del mundo, se hizo una transformación fenomenal. Este modelo es el que vamos a intentar replicar en la provincia y en Las Talitas, en particular", sostuvo Porta.

Porta recorrió el Centro de Diseño de Oficios, en Barracas, donde se acompañan a los emprendedores a que puedan dar un salto de calidad.

La agenda también incluye una visita al Centro de Reciclaje de Villa Soldati, recorridas por obras comunales, en Plaza Arenales y una recorrida por el Centro de Monitoreo.

De la reunión también participó Eduardo Macchiavelli, uno de los armadores nacionales que tiene el jefe de Gobierno porteño

Rodríguez Larreta se sumó a las críticas al control de precios

Horacio Rodríguez Larreta se plegó a las voces que se alzaron contra la decisión de la Secretaría de Comercio de sumar al sindicato Camioneros al control del programa Precios Justos con una crítica directa a la medida, calificándola de ilegal.

"El gobierno nacional manda al sindicato de Camioneros y a militantes de Barrios de Pie a patotear centros de distribución para 'controlar precios'", arrancó Rodríguez Larreta un hilo en su cuenta personal en Twitter.

Además, se refirió a la decisión como "ilegal, que no sirve para nada y que es lo opuesto a lo que necesitamos los argentinos".

El gobierno nacional manda al sindicato de Camioneros y a militantes de Barrios de Pie a patotear centros de distribución para "controlar precios". Una decisión ilegal, que no sirve para nada y que es lo opuesto a lo que necesitamos los argentinos. pic.twitter.com/6WA9n4bKBF — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 16, 2023

Para el jefe de Gobierno porteño, la presencia de Camioneros en los centros de distribución "es ilegal porque el Estado no puede usar a los sindicatos ni a los piqueteros para controlar. No tienen nada que hacer ahí, si el Estado quiere controlar algo tiene que ocuparse por sí mismo, no puede delegar esa tarea".

"No sé cuántas veces van a intentar apretar para controlar precios antes de convencerse de que no funciona", aseguró, antes de dejar en claro su receta: "La inflación se resuelve con medidas planificadas que ataquen el problema".

Para el final, volvió sobre la idea del amedrentamiento que el Gobierno estaría tratando de imponer entre empresarios y comerciantes.

"Quienes trabajan y producen necesitan que les saquen la pata de encima y los dejen trabajar, no que les manden patotas a apretarlos poniendo a argentinos contra argentinos. Que el gobierno se dedique a gobernar y deje a los argentinos trabajar", concluyó.