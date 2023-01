El presidente Alberto Fernández se comunicó este lunes con el intendente de la localidad chubutense de El Hoyo, Pol Huisman, para expresarle su apoyo ante el incendio que afecta al cerro Currumahuida, el cual sigue activo y en el que trabajan más de un centenar de brigadistas para sofocar las llamas.

El fuego amenaza a zonas pobladas, afectaron a una vivienda y causaron la evacuación de 58 personas, luego de que se declarara la alerta naranja, informaron las autoridades locales.



Fernández mantuvo una comunicación telefónica con Huisman para ponerse a disposición para todo lo que la emergencia ígnea de la localidad de El Hoyo demande.

"Lo que necesites, contá conmigo", le aseguró Fernández al intendente chubutense, quien precisó que al momento se registró la pérdida de una vivienda en la zona de El Sauzal, se informó desde la página oficial de la comuna.

Cuál es la situación de El Hoyo



Por la magnitud del incendio, la Municipalidad de El Hoyo declaró la emergencia ígnea a través de la Resolución 128/23, que solicita a la población no circular "si no es necesario", no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), confirmó que se encuentran operativos dos aviones hidrantes, un anfibio y un helicóptero con helibalde, que serán acompañados durante la jornada por el trabajo del helicóptero Boeing CH47-D “Chinook” -con capacidad de tiro de 10 .000 litros de agua-, que fue trasladado a la base de Esquel con esta finalidad.

A su vez, el titular de la cartera de Ambiente nacional, Juan Cabandié, se trasladó este lunes a El Hoyo, con la finalidad de monitorear las tareas para el combate del incendio, donde fue recibido por el intendente Huisman.

Cabandié visitó en su recorrida el Comando de Operaciones de Emergencia (COE), desde donde se planifican las tareas relativas a la lucha contra el fuego, y se trasladó al Parque Nacional Lago Puelo, para tomar contacto directo con las operaciones del mencionado helicóptero de gran porte.

"El incendio sigue activo, se hizo un trabajo fenomenal, fortísimo, con medios aéreos, terrestres, en coordinación con las brigadas del servicio contra incendios de la provincia, PNMF, parques nacionales, muchos destacamentos de bomberos voluntarios", dijo el intendente Huisman esta noche a Télam.

"Se preservaron un montón de viviendas, lástima que se nos quemó una, y este lunes el incendio está mucho más tranquilo, en el sentido de que se aplacó en muchas zonas, pero siguen las altas temperaturas y el viento, por lo cual hay que estar atentos, el fuego sigue activo y este martes hay que trabajar desde temprano", reseñó el funcionario.

"Vimos ese Chinook fantástico por cómo apaga el fuego directamente, también los tres aviones y los dos helicópteros con balde, así como 140 efectivos de tierra más los casi 40 bomberos", precisó Huisman.

El intendente de El Hoyo también destacó el aspecto logístico del operativo, como "la organización de las evacuaciones, la circulación de tránsito en la zona de ruta 40, los accesos que van a los puntos turísticos en el lago Puelo y el lago Epuyén, así que, para lo que podría haber sido, está bien llevado y estamos optimistas de que a la brevedad lo podamos apagar", concluyó.

En tanto, permanecen evacuadas 58 personas en la Escuela 223, con la asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social, luego de que se declarara la alerta naranja que implica preparación para evacuación y evacuación preventiva para la zona de El Sauzal, mientras que Valle del Pirque continúa bajo alerta amarilla.

"El domingo se recomendaba al barrio El Sauzal que evacúen a los niños y adultos mayores porque había mucho humo en ese sector. Para este lunes se sigue recomendando lo mismo porque hay mucho humo todavía en el lugar, entonces está a disposición la Escuela 223", precisó la titular de Defensa Civil de El Hoyo, Luciana Cárdenas.

En las zonas afectadas, combaten el fuego un total de 135 brigadistas del Servicio Provincial del Manejo del Fuego de las bases de Golondrinas, Epuyén, Lago Puelo, El Maitén, Puerto Patriada, Cholila y de la Brigada Nacional, con el apoyo de Vialidad Nacional, Comisaría y Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Epuyén.

Además, brindan apoyo en la jurisdicción 45 combatientes forestales de la Brigada Nacional Sur y Parques Nacionales.

También colaboran asistiendo a la población personal de Dirección de Tránsito y Protección Civil local, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Protección Civil y Gestión del riesgo del Chubut, la Agencia de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Seguridad Vial.

A su vez, Defensa Civil prohibió la navegación y cualquier otra actividad náutica en Puerto Patriada y en El Desembarque hasta nuevo aviso por pedido de las fuerzas de seguridad que se encuentran combatiendo el incendio.

En tanto, en Chubut fueron contenidos los focos ígneos de El Pedregoso (Las Pataguas) y Los Cipreses (La Rinconada), informó el SNMF.