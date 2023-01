Retos virales en TikTok: cómo prevenir accidentes

Los retos virales en redes sociales se ubican nuevamente en el centro de la escena tras la muerte de una niña de 12 años en Santa Fe. Su familia apuntó a un desafío que se conoce en TikTok como “blackout challenge”, que consiste en aguantar la respiración el máximo de tiempo posible.

“Hola a todos. Mi nombre es Lali. Hago público esto que estoy viviendo. Mi sobrinita perdió la vida haciendo un reto de TikTok. Por favor pido que compartan. Mi familia y yo no tenemos consuelo”, publicó la tía de la nena junto a una imagen de la niña.

Según trascendió, el peligroso objetivo del reto es desmayarse por la falta de aire para luego poder contar la experiencia en esa red social, caracterizada por sus videos de corta duración.

Según María Zysman, psicopedagoga y directora de la asociación Libres de Bullying, “todas las redes tienen sus problemas, pero TikTok es peor”. Esto, añadió, es debido a la corta duración de los videos, donde no se ven ni explican los riesgos de las propuestas, así como su llegada a niños desde muy corta edad.

“La vida digital de los chicos no puede ser un espacio privado”

La psicopedagoga fue enfática a la hora de referirse al debate sobre la presunta intimidad de los niños y niñas en sus dispositivos tecnológicos: “La vida digital de los chicos de ninguna manera puede ser un espacio privado”.

Como adultos responsables, es fundamental una presencia activa en la cotidianeidad online de los chicos y chicas. “No meterse es una excusa cómoda, porque da mucho trabajo acompañar a los chicos en el aprendizaje y el uso de las redes sociales. Si uno no está dispuesto a eso, no les tiene que dar celulares a los chicos”, señaló la psicopedagoga.

La vocera de Libres de bullying destacó que “no hay que prohibir sino acompañar, estar presente. No es meterse para retar o para juzgar lo que los chicos están haciendo. Es otro el lugar que tenemos que tener: es estar al lado, decirles lo que no les conviene, lo que no deben mostrar, lo que les puede dañar el cuerpo y la mente, lo que los expone a la violencia”.

Y cerró: “Vivimos en una época donde hay gran cantidad de información, pero con gran dificultad para elegir y desmenuzar qué información usar”.

En qué consiste el desafío del apagón

Es conocido como el blackout challenge, el desafío viral que ya se había cobrado una víctima en el Reino Unido, un nene también de 12 años, que terminó con muerte cerebral.

Consiste en aguantar la respiración hasta no poder más y desmayarse. La práctica es filmada y compartida con los demás. El ganador es aquel que soporte más tiempo sin respirar ni desmayarse, tal como sucedió con Milagros, la nena santafesina que practicó este reto y perdió la vida.

Otros retos virales