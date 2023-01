SITAS denunció "represión" desde el Sistema de Salud

"Es un ministro débil que quiere hacerse el fuerte reprimiéndonos", afirmó Adriana Bueno en clara alusión al ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, ante las últimas circulares que emitió el Sistema Provincial de Salud para debilitar la protesta salarial que lleva adelante el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (SITAS).

"Nosotros no tenemos nada en lo personal con los doctores Medina Ruiz y Ferre Contreras (titular del SIPROSA), pero cuando ellos hacen estas circulares absolutamente represivas y vienen a tratar de cuidar sus puestos, no están pensando en la salud de la gente y mucho menos en los trabajadores de la salud", expresó a Los Primeros TV.

Sostuvo que Medina Ruiz "es un ministro muy débil políticamente. No es como el Ministro del Interior que maneja discrecionalmente contratos, planillas salariales y gente que sabemos que cobran pero no trabajan en las 93 comunas del interior. Pero se quiere hacer fuerte reprimiéndonos y no garantizando la salud de la gente".

La dirigente de SITAS que estuvo acompañada por Julián Nassif, secretario General de SITAS, recordó que el escenario de protesta y reclamos salarial que llevan adelante está motivado en la falta de respuesta del gobierno provincial que desde el año 2020, en el inicio de la pandemia de coronavirus generó un importante retraso en el sueldo de los trabajadores de la salud.

"Lejos de saldar esa deuda durante el año 2021, el gobierno nos está maltratando y así quedó demostrado este viernes cuando no acudieron a la conciliación obligatoria y no hubo nada. Fue todo una patraña con la intención de disolver la protesta, pero nuestro reclamo es genuino, viene de la base más profunda, donde un kinesiólogo que recién se inicia cobra 126 mil pesos con algunas sumas en negro, que sigue estando en la zona de mayor riesgo desde que comenzó la pandemia de Covid-19, percibe menos que el valor la canasta básica de 145 mil pesos a noviembre del año pasado", apuntó Bueno.

Todo es política

La doctora Bueno señaló que la provincia destina muchos recursos para nombramientos en las comunas y municipios del interior, es desmedro de dar una solución a los reclamos de los trabajadores de la salud. "Todos vemos hacia donde van los recursos porque todo es política", dijo la funcionaria del Hospital de Concepción.

"Cuántas veces a nosotros los exministros de Salud nos acusaron de que nuestro reclamo era político. Sin embargo, miren dónde está el doctor Pablo Yedlin, senador de la Nación, nunca más hará neonatología. La doctora Chahla que casi hasta con asco decía que eso es política lo que ustedes hacen, ahí está de política (diputada nacional), y nosotros seguimos en nuestros lugares de trabajo. El doctor Nassif en el Hospital de Niños y yo, como jefa de Servicios del Hospital Regional de Concepción", enfatizó.

